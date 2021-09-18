القرار جاء بعد مطالبات استمرت عامين ونظراً لتهالك المبنى وعدم صلاحيته

اليعقوب: معاملة الطلبة بذات الرسوم الدراسية طوال مدة التحاقهم بالمدارس المنقولين إليها

عبدالعزيز الفضلي

بعد مطالبات استمرت ما يقارب عامين، انهى وكيل وزارة التربية د علي اليعقوب، معاناة ابنائه طلبة مدرستي الفحيحيل الوطنية الاهلية الوطنية والذي يتجاوز عددهم 4 الاف طالب وذلك بعد ان ثبت عدم صلاحية المبنى المدرسي واصبح متهالكا ويعرّض ارواح ابنائنا الطلبة والهيئة التعليمية الى الخطر، حيث اصدر الوكيل اليعقوب قرارا تلقت "الأنباء"، نسخة منه وجاء فيه: " بعد الاطلاع على تقرير جهات الاختصاص بالإدارة العامة للتعليم الخاص بشأن حالة المبنى المدرسي للمدرستين المنوه عنهما.والطلبات المقدمة للوزارة من (مجموعة الجري القابضة) ، ( جمعية النجاة الخيرية بشأن الموافقة على انتقال واستيعاب طلاب مدرستي الفحيحيل الوطنية الأهلية الوطنية إلى مدارسهم النموذجية الكائنة بمناطق / الفحيحيل والمنقف بذات الرسوم الدراسية المقررة للمدارس الأهلية والى تقارير إدارة الشؤون التعليمية، بالإدارة العامة للتعليم الخاص بشأن المدارس المقترح استيعاب طلاب المدرستين بها . وعلى ما تم عرضه من خلال الجهات المختصة بالوزارة . وتحقيقا لمقتضيات المصلحة العامة فقد تقرر:

مادة أولى : يسمح للمدارس الخاصة بقيد وتسجيل الطلاب والطالبات الراغبين في الانتقال إليهم للعام الدراسي 2022/2021 من مدرستي الفحيحيل الوطنية الأهلية والقائمتين على المقر الكائن بمنطقة الفحيحيل. قطعة (7). قسيمة (800012 ). شارع / دوار الصناعية . ملك

شركة الزاد الدولية للتجارة العامة والمقاولات .وفق التفصيل التالي :

1. النجاة النموذجية / بنات

الكائنة بمنطقة / المنقف. قطعة (3) . قسيمة (6301 ) في قيد وتسجيل الطلاب الراغبين في الانتقال إليها في جميع المراحل الدراسية.

2 الكويت النموذجية.

الكائنة بمنطقة / الفحيحيل - قطعة 9 قسيمة (123128 ) في قيد وتسجيل الطلاب الراغبين في الانتقال إليها للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بنين.

مادة ثانية : يتم معاملة الطلاب المسموح لهم بالانتقال بالمادة الأولي وفق نظام المدارس العربية الأهلية وعلى وجه الخصوص الرسوم الدراسية طوال مدة التحاقهم بالدراسة بالمدارس المنقولين إليها.

مادة ثالثة : تلتزم المدارس النموذجية المشار إليها بهذا القرار باستمرار تقديم الخدمة التعليمية للطلاب المنقولين إليها بموجب هذا القرار طوال مدة التحاقهم بالدراسة فيها وعدم القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بهذا الالتزام .

مادة رابعة : تكلف جهات الاختصاص بالإدارة العامة للتعليم الخاص ( إدارة الشئون التعليمية)

إدارة الشئون المالية والإدارية، إدارة الأمتحانات والمعادلات ) كل فيما يخصه تنظيم عملية انتقال الطلاب بين المدارس الواردة بالمادة الأولى وإعداد لائحة تنظم سير العمل بتلك المدارس النموذجية في ضوء الأحكام الواردة بهذا القرار.

مادة خامسة : يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ، ويلغي كافة ما يتعارض معه ، وعلى كافة الجهات اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد به والعمل بمقتضاه .