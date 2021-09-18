تقدم النائب أسامة الشاهين، باقتراح برغبة قال في مقدمته: انتقل إلى رحمة الله تعالى العم "عبدالعزيز ثنيان المشاري"مختار منطقة اليرموك عن عمر يناهز 77 عاماً، وكان المغفور له بإذن الله تعالى أحد رجال الكويت الأوفياء، حيث كان رحمه الله من مؤسسي جمعية اليرموك التعاونية وأول من ترأس مجلس إداراتها سنة 1988، كما كان له دور كبير في إدخال العمل الشعبي ضمن جهود الكويت لإطلاق الأسرى الكويتيين لدى النظام العراقي، كما كان له دور بارز في العمل التطوعي والخيري.

وكان رحمه الله من المتميزين بنشاطه لخدمة منطقته فعندما كان مختار منطقة اليرموك وبفضل جهوده أطلق عليها أول منطقة صحية بالكويت وكان.

فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي نصه:

"تسّمية إحدى الشوارع أو المرافق الاجتماعية باسم الراحل "عبدالعزيز ثنيان المشاري" رحمه الله، عرفاناً بتاريخه المشرف".