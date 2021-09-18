قال رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان الكويتي السفير جاسم المباركي، إن الديوان يولي أهمية للشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية المستدامة لتحقيق رؤية (الكويت 2035) وخلق بيئة معيشية مستدامة وتحسين المكانة الدولية للبلاد.

وأضاف السفير المباركي في تصريح صحافي اليوم السبت، عقب لقائه الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت غسان خوجة أنه استعرض خلال اللقاء دور الديوان فيما يتعلق بتحقيق رؤية الشراكة بين الكويت والبنك الدولي لتحسين بيئة الاعمال وظروف العمالة في البلاد.

وأشار الى أن الديوان الوطني لحقوق الانسان رصد وتابع جهود الهيئة العامة للقوى العاملة ونشاط الحملات التفتيشية التابعة لمركز السلامة المهنية بشأن حظر العمل وقت الظهيرة بالاماكن المكشوفة خلال فترةالصيف وكذلك يقوم بزيارات دورية لمراكز ايواء العمالة ورفع تقارير عنها.

وذكر أنه فيما يتعلق بنشاط الديوان خلال جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) أصدرت لجنة الشكاوى والتظلمات تقريرا تطرقت فيه الى ظروف الاسكان العمالي والتدابير الصحية والوقائية والرعاية الصحية وحملات التطعيم لهم.

واعرب المباركي عن تطلعه لعقد شراكات استراتيجية مع البنك الدولي في مجالات التدريب والاستشارات والمساهمة بدفع القوانين التي تساهم بتحسين جودة بيئة العمل في الكويت.

وبدوره قال خوجة في تصريح مماثل ان البنك يتابع عن قرب قوانين وتشريعات اسواق العمل في الكويت وينظر باهتمام بالغ لمبادئ تكافؤ الفرص بين الجنسين والمساواة في القطاعين العام والخاص في الكويت.

وامل أن يتم حل اي معوقات في سوق العمل الكويتي مبينا ان البنك الدولي مؤسسة دولية تعنى بتحقيق العدالة والمساواة في قطاع العمل للدول الاعضاء.