14 جهة لم تنته من تقديم كشوفات وتعهدات موظفيها

خالد العرافة



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء أوصى الوزراء المعنيين بالاستعجال في إنهاء إجراءات صرف مكافأة الصفوف الأمامية التي اعتمدت مؤخرا بمرسوم فتح اعتماد إضافي للميزانية العامة لسنة 2020/ 2021 لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية بمبلغ 600 مليون دينار التي على ضوئها تم عمل مراجعات مستمرة للأسماء المستحقة من قبل الجهات لتأكد من أحقية المرشحين لهذه المكافأة ورفعها إلى ديوان الخدمة المدنية لتأكد من عدم وجود مخالفات في تلك الكشوفات.



وقالت المصادر إن بعض الجهات حتى اليوم لم تنته من اعتماد التعهدات النهائية لموظفيها تنفيذا لشرط صرف المكافأة الذي يتطلب توقيع الموظف على تعهد يؤكد فيه صحة البيانات من ضمنها عدد أيام العمل التي عمل بها أثناء الفترة من 24 فبراير وحتى 31 مايو 2020، مشيرة إلى هناك عدة جهات رفعت كشوفاتها إلى ديوان الخدمة المدنية وتم اعتمادها بشكل رسمي وإخطار الجهة المرسلة بالموافقة تمهيدا للصرف.



وأكدت المصادر أن هناك ما يقارب 14 جهة حكومية حتى اليوم لم تنته من تقديم الكشوفات الخاصة بموظفيها التي تشتمل على بياناتهم وتعهداتهم إلى الديوان وعلى رأسها وزارة الصحة البلدية التي لم تنته بعد من المراجعة النهائية لتلك الكشوفات والتأكد من الموقف القانوني لسلامة مستحقيها علما بأن وزارة الصحة عدلت كشوفاتها مثل ما ذكرنا سابقا ليصبح شمول المكافأة لمستحقيها من 24 فبراير بدلا من 12 مارس 2020.



وتوقعت المصادر أن تنتهي الوزارات المتأخرة من تسليم كشوف مكافأة الصفوف الأمامية إلى ديوان الخدمة المدنية في نهاية الشهر الجاري كأبعد تقدير تمهيدا لمراجعتها والتأكد من عدم وجود مخالفات تذكر بشأن الاستحقاق والتي من أهمها تصنيف شرائح العاملين بعالية أو متوسطة الخطورة وفق ما هو معتمد من قبل الديوان، كذلك صحة أيام العمل بالموظف وتوقيعه عليها واعتمادها من قبل المسؤول المباشر على البيانات إضافة إلى المهام الموكلة لهم خلال الجائحة بناء على توجيهات الديوان.



وذكرت المصادر أنه في حال استعجال الجهات المتخلفة لتقديم كشوفاتها سيتم بعدها بشكل رسمي تحديد الموعد المعين لصرف المكافآت لجميع الجهات المشمولة والذي من المتوقع أن يكون قبل نهاية أكتوبر المقبل.