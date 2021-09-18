مريم بندق

اعتمد مجلس الوزراء ترقيات قضائية شملت 57 من القضاة الى قاض من الدرجة الثانية ووكلاء نيابة (أ)، وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2021 جاءت حسب نص مرسوم رقم 179 لسنة 2021.

أولا: ترقية الأسماء التالية الى قاض من الدرجة الثانية:

عبدالعزيز بدر عبدالله المسعد

مشاري حسين تركي المطيري

جاسم محمد سالم الكنيمش

عبدالعزيز رشيد محمد الجاسم

عمر أحمد عبدالمحسن المليفي

راشد ضاري راشد الطاحوس

عبدالرزاق أحمد العثمان

محمد أحمد علي روح الدين

ناصر علي خلف الحقان

سعد عمير سعد العجمي

يوسف غانم علي الميع

عبدالرحمن راشد أحمد الرشود

يوسف عباس أحمد الطراح

بدر مالك بدر الصباح

مهلهل عبدالعزيز الياسين

ناهض أحمد سعد الناهض

يوسف أحمد عبدالله العلي

محمد عبد المنعم محمد العجيري

صالح خالد صالح المزيني

حمد صالح رشيد الرقدان

عبد الرضا أحمد عبدالعزيز المهيليج

محمد فريد يوسف الوقيان

أحمد عبد الرزاق خلف الخلف

فهد بدر فهد الفهد

منصور طرجم حماد العجمي

فهد أحمد فهد الرشيد

عبدالله عصام طالب الطبطبائي

عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز المشعل

زيد عبدالهادي عبد الرزاق العطار

جاسم ناجي جاسم بن ناجي القناعي

فهد دغيم فهد الدغيم

خالد أحمد عبد الوهاب البابطين

مبارك خالد مبارك الوهيب

هشام فوزي محمد الوقيان

أحمد علي عثمان الهويدي

فهد عبدالله يوسف الحماد

مشاري ماجد ناصر البعيجان

أحمد بدر يعقوب الباقر

أحمد أنور حمد الحمود

محمد منصور الشملان الدوسري

ثامر محمد عبدالله أبوصليب المطيري

عبدالرحمن خالد عبدالرحمن المجحم

سعد فيصل عبدالله الدعيجاني

عبدالله عبد الرزاق اسنافي الفالح

حسين علي محمد الدريع

سالم بدر سالم الزايد

محمد جاسم محمد الشهاب

سعد عبدالله خزام القصير

سعد صالح عبدالله البرية

سلطان فيصل نغيميش الدويش

ثانيا: يرقى كل من الآتية أسماؤهم الى درجة وكيل نيابة (أ)

عبدالله عبدالعزيز راشد ملا محمد

طلال عبدالعزيز عبد المحسن الفهد

محمد عبدالعزيز محمد الفريح

محمد سعود أحمد الدوسري

طلال عادل سعود العبد الرزاق

يوسف طلال يوسف آل بن علي

محمد عادل محمد العنزي