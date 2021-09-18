مريم بندق

أصدر وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري قرارا وزاريا رقم 2021/44، جاء فيه:



مادة أولى: تمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة الإعلام التالية أسماؤهم عند إثبات وضبط المخالفات التي تقع لأحكام القوانين أرقام (3 لسنة 2006 والقوانين المعدلة له، و61 لسنة 2007 و21 لسنة 2015) وقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المشار اليها وهم:



الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات - بصفته

مدير إدارة تفتيش المطبوعات والنشر - بصفته

مدير إدارة الإعلام المرئي والمسموع - بصفته

مدير إدارة المصنفات الفنية - بصفته

مدير إدارة شؤون الصحافة المحلية - بصفته

مدير إدارة المطبوعات والنشر - بصفته

مدير إدارة النشر الإلكتروني - بصفته

مدير إدارة المطبعة الحكومية - بصفته

مناحي سعود الشاهين

ناصر بدر القطان

محمد عبدالله القيصي

عبدالعزيز سعود ثاني الرشيدي

ريم ياسين علي حيدر

خزيم مزعل شملان الشمري

سالم محمد عبدالله المطيري

نواف عبدالله سيف المطيري

أمل راشد ناصر العتيبي

نادر جاسم ابراهيم المواش

يوسف حسين مطلق السند

مريم معتز مصطفى عبدالعزيز

اسرار ناصر الدوسري

عبير جاسم الصريعي

سعاد محمد احمد اليعقوب

عبير عبدالله الحسينان

تهاني ابراهيم جواد يعقوب

سليمان علي الخميس

فيصل حسين حسن علي

فيصل خليل جاسم الخليل

يوسف ابراهيم الحردان

بدر علي عوض المطيري

فيصل فلاح أحمد المانع

عقيل عبدالرزاق اشكناني

احمد عبدالرحيم احمد الكندري

حراز عبدالمحسن الديحاني

مبارك محمد المري

دخيل حمد ردن القحطاني

خالد عبدالعزيز العتيبي

بدر فالح جعفر نصار

ناصر فهد الخرجي

محمد احمد الشيباني

سعود مرشد العتيبي

عبداللطيف احمد محمد الكندري

حمد عبدالله حمد العجمي

مبارك احمد علي الفارسي

كرار أحمد محمد الامير

فيصل جاسم احمد الرومي

دانه جاسم محمد علي حسن

نافل مبارك عالي اعويش

باسل علي حسين الزمانان

بدر سعد الرشيدي

عبدالله جريش العدواني

صباح سلمان شاهر كريدي

زهره محمد احمد الفردان

خالد نايف المتلقم

فهد حسن عيد ذياب

احمد خليفة الضفيري

مادة ثانية: يلغى القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2017 المشار اليه وكل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة ثالثة: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وعلى ذوي الاختصاص تنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره.