عاطف رمضان

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري م. عبدالله العجمي، عن تحديد موعد عقد اختبارات الوظائف الإشرافية في وزارة الأشغال العامة والتي ستكون يوم السبت الموافق 2 اكتوبر المقبل، في موقع جامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية في مبنى كلية الهندسة والبترول، مشيرا الى انه سيكون دخول المتقدمين للاختبارات من البوابات 3 و 6 و 7.

وناشد م.العجمي جميع المتقدمين للاختبار بالاطلاع على الموقع الإلكتروني: ku-exams.net والذي يشمل جميع البيانات والمعلومات الخاصة والمتعلقة بموعد و مكان كل متقدم للاختبار، علاوة على توضيح جميع الإجراءات والإرشادات المطلوب إتباعها والإلتزام بها.

وأشاد العجمي بالتعاون الكبير بين جامعة الكويت و وزارة الأشغال العامة في التنسيق لعقد هذه الاختبارات الخاصة بالوظائف الإشرافية، ومعرباً عن تمنياته بالتوفيق لجميع المتقدمين لاختبارات الوظائف الإشرافية في وزارة الأشغال العامة.