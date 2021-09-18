أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية عن الخطة السنوية للمناقصات والمشاريع الخاصة التي سيتم طرحها خلال السنة المالية 2021 - 2022:

أولا: الدراسات الاستشارية

1 - مناقصة الاستعانة بجهاز هندسي من مكتب استشاري لمشاريع مؤسسة الموانئ الكويتية.

2 - مناقصة الإشراف على مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية بميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية.

3 - مناقصة الإشراف على مشروع محطة الركاب بميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية.

ثانيا: المشاريع الإنشائية

1 - مناقصة تطوير وتوسعة ميناء الشعيبة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية.

2 - مناقصة المبنى المساند بميناء الشعيبة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية.

3 - مناقصة مبنى الركاب بميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية.

4 - مناقصة توريد وتركيب وضمان حاميات مطاطية بميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية.

5 - مناقصة تأهيل مبنى الحاسب الآلي بميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية.

6 - مناقصة مبنى B2 بميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية.

ثالثا: مناقصات أخرى

1 - مناقصة تشغيل وصيانة الرافعات الجسرية والرافعات الجسرية المتحركة والمعدات الأرضية في محطات حاويات ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية.

2 - مناقصة تشغيل وصيانة الرافعات الجسرية والرافعات الجسرية المتحركة والمعدات الأرضية في محطة حاويات ميناء الشعيبة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية.

3 - مناقصة التأمين على أصول ومرافق مؤسسة الموانئ الكويتية (مبان ومنشآت بحرية وقطع بحرية) والمسؤولية المدنية تجاه الغير.

4 - مناقصة التأمين الصحي (العلاج) الجماعي للموظفين وأسرهم وإصابات العمل والتأمين على الحياة على موظفي مؤسسة الموانئ الكويتية.

5 - مناقصة غرفة العمليات والتحكم.

6 - مناقصة مركز قاعدة البيانات (Data Center).

7 - مناقصة الشبكات الداخلية للموانئ الثلاثة (الشويخ - الدوحة - الشعيبة) التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية.