تعيين مروان عبدالله الغانم مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية

ترقية 57 قاضياً ووكيل نيابة اعتباراً من أول يوليو

مجلس الوزراء يطرح مزايدة استثمار واستغلال وتطوير مواقع محور «جسر جابر»

منح الضبطية القضائية لـ 56 موظفاً في «الإعلام»

«الخدمة المدنية» اعتمد 3 جداول لبدلات ومكافآت الهيئة التمريضية شمل الجدول الأول البدلات والمكافآت لأفراد الهيئة التمريضية الكويتيين والثاني غير الكويتيين والثالث للكويتيين حملة المؤهل الجامعي التخصصي

مريم بندق

كشفت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن ان أولويات الحكومة لدور الانعقاد الثاني الذي تعقد جلسته الافتتاحية في 26 أكتوبر، ستكون 5 قوانين.

وأوضحت المصادر ان منها قانونين جديدين هما مشروع قانون بشأن التمويل العقاري للسكن الخاص، ومشروع قانون للسحب المقنن من صندوق احتياطي الأجيال، و3 قوانين معدلة هي مشروع قانون معدل للدين العام، ومشروع قانون معدل لمدينة الحرير، ومشروع قانون معدل لقانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والذي يهدف إلى المعاقبة بالحبس أو بغرامة لكل من يهدد شخصا بإنزال ضرر، أيا كان، بنفسه أو بسمعته أو بماله.

من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، انه تم التنسيق والاتفاق بين وزارة المالية وجهاز حماية المنافسة ووحدة تنظيم التأمين، على سلم رواتب عادل ومتوازن للقياديين والموظفين في هاتين الجهتين الحكوميتين يتسق وضوابط وشروط قانون ولوائح مجلس وديوان الخدمة المدنية والتي يعمل بها في الجهات الحكومية المماثلة.

وبهدف تحقيق العدالة والمساواة بين موظفي الدولة وتلافيا لمطالبات جهات أخرى بالزيادات والمزايا والبدلات المالية ذاتها.

على أن يعمل بالسلم اعتبارا من السنة المالية الحالية. وعلى صعيد آخر، بدأت مجموعة قياديين مرشحين لمجلس الخدمة المدنية للتعيين في المناصب الشاغرة اختبارا وفقا للمرسوم 1-338 لسنة 2018، والذي يعد شرطا لاستكمال إجراءات التعيين.

ويسبق الاختبار عقد دورة تدريبية للقياديين المرشحين لمدة ٣ أيام.

وتضع الاختبار الذي يتم إلكترونيا لجنة يشكلها المجلس من 3 أكاديميين من جامعة الكويت، ويقيس المهارات الإدارية، وقواعد المحاسبة العامة، والمعرفة بالأحكام المالية وإعداد وتنفيذ الميزانية، والقدرة الذهنية على التخطيط والتنظيم الاستراتيجي والقيادة وإدارة الصراع، والتفكير المنطقي وحل المشكلات والقدرة على اتخاذ القرار، الى جانب المفردات اللغوية وإتقان اللغة الإنجليزية.

ويشترط اجتياز هذا الاختبار لرفع اسم القياديين الناجحين إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.

هذا، واعتمد مجلس الوزراء مرسوما، بتعيين مروان عبدالله يوسف ثنيان الغانم مديرا عاما للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالدرجة

الممتازة.

تعيين مروان عبدالله الغانم مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية

مروان الغانم



صدر مرسوم رقم 178 لسنة 2021 بتعيين مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، جاء فيه: مادة أولى: يُعين مروان عبدالله يوسف ثنيان الغانم - في وظيفة مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية - بالدرجة الممتازة.

مادة ثانية: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ترقية 57 قاضياً ووكيل نيابة اعتباراً من أول يوليو

صدر مرسوم رقم 179 لسنة 2021 بترقيات قضائية جاء فيه: رسمنا بالآتي:

مادة أولى: يرقى كل من الآتية أسماؤهم الى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم، وذلك اعتبارا من 1/7/2021:

عبدالله عبدالعزيز راشد ملا محمد - وكيل نيابة (أ)

عبدالعزيز بدر عبدالله المسعد - قاض من الدرجة الثانية

مشاري حسين تركي المطيري - قاض من الدرجة الثانية

جاسم محمد سالم الكنيمش - قاض من الدرجة الثانية

عبدالعزيز رشيد محمود الجاسم - قاض من الدرجة الثانية

طلال عبدالعزيز عبدالمحسن الفهد - وكيل نيابة (أ)

عمر احمد عبدالمحسن المليفي - قاض من الدرجة الثانية

محمد عبدالعزيز محمد الفريح - وكيل نيابة (أ)

راشد ضاري راشد طاحوس الطاحوس - قاض من الدرجة الثانيةعبدالرزاق حمد عبدالرزاق العثمان - قاض من الدرجة الثانية

محمد احمد علي روح الدين - قاض من الدرجة الثانية

ناصر علي خلف الحقان - قاض من الدرجة الثانية

سعد مير سعد العجمي - قاض من الدرجة الثانية

محمد سعود أحمد الدوسري - وكيل نيابة (أ)

يوسف غانم علي الميع - قاض من الدرجة الثانية

عبدالرحمن راشد حمد الرشود - قاض من الدرجة الثانية

طلال عادل سعود العبدالرزاق - وكيل نيابة (أ)

يوسف عباس أحمد الطراح - قاض من الدرجة الثانية

بدر مالك بدر الصباح - قاض من الدرجة الثانية

مهلهل عبدالعزيز مهلهل الياسين - قاض من الدرجة الثانية

ناهض احمد سعد الناهض - قاض من الدرجة الثانية

يوسف احمد عبدالله العلي - قاض من الدرجة الثانية

محمد عبدالمنعم محمد العجيري - قاض من الدرجة الثانية

صالح خالد صالح المزيني - قاض من الدرجة الثانية

يوسف طلال يوسف آل بن علي - وكيل نيابة (أ)

حمد صالح رشيد الرقدان - قاض من الدرجة الثانية

عبدالرضا احمد عبدالعزيز المهيليج - قاض من الدرجة الثانية

محمد فريد يوسف الوقيان - قاض من الدرجة الثانية

احمد عبدالرزاق خلف الخلف - قاض من الدرجة الثانية

فهد بدر فهد الفهد - قاض من الدرجة الثانية

منصور طرجم حماد العجمي - قاض من الدرجة الثانية

فهد احمد فهد الرشيد - قاض من الدرجة الثانية

عبدالله عصام طالب الطبطبائي - قاض من الدرجة الثانية

عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز المشعل - قاض من الدرجة الثانية

زيد عبدالهادي عبدالرزاق العطار - قاض من الدرجة الثانية

جاسم ناجي جاسم بن ناجي القناعي - قاض من الدرجة الثانية

فهد دغيم فهد الدغيم - قاض من الدرجة الثانية

خالد احمد عبدالوهاب البابطين - قاض من الدرجة الثانية

مبارك خالد مبارك الوهيب - قاض من الدرجة الثانية

محمد عادل محمد العنزي - وكيل نيابة (أ)

هشام فوزي محمد الوقيان - قاض من الدرجة الثانية

احمد علي عثمان الهويدي - قاض من الدرجة الثانية

فهد عبدالله يوسف الحماد - قاض من الدرجة الثانية

مشاري ماجد ناصر البعيجان - قاض من الدرجة الثانية

احمد بدر يعقوب الباقر - قاض من الدرجة الثانية

احمد انور حمد الحمود - قاض من الدرجة الثانية

محمد منصور الشملان الدوسري - قاض من الدرجة الثانية

ثامر محمد عبدالله ابوصليب المطيري - قاض من الدرجة الثانية

عبدالرحمن خالد عبداالرحمن المجحم - قاض من الدرجة الثانية

سعد فيصل عبدالله الدعيجاني - قاض من الدرجة الثانية

عبدالله عبدالرزاق اسنافي الفالح - قاض من الدرجة الثانية

حسين علي محمد الدريع - قاض من الدرجة الثانية

سالم بدر سالم الزايد - قاض من الدرجة الثانية

محمد جاسم محمد الشهاب - قاض من الدرجة الثانية

سعد عبدالله خزام القصير - قاض من الدرجة الثانية

سعد صالح عبدالله البرية - قاض من الدرجة الثانية

سلطان فيصل نغيميش الدويش - قاض من الدرجة الثانية

مادة ثانية: علي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

حدد بداية المزايدة من 26 سبتمبر 2021.. والإقفال 17 مارس 2022

مجلس الوزراء يطرح مزايدة استثمار واستغلال وتطوير مواقع محور «جسر جابر»

أعلن مجلس الوزراء، عن طرح مزايدة عامة بشأن الترخيص بتخطيط وتطوير وإنجاز وتشغيل وصيانة واستغلال واستثمار مواقع محور جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، المكونة من الجزيرتين الشمالية والجنوبية والضفتين الشمالية والجنوبية لصالح الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وذلك طبقا لعدد من المواصفات والشروط.

وسيتم فتح المجال للراغبين في المشاركة بالمزايدة بداية من 26 سبتمبر 2021 والإقفال بتاريخ 17 مارس 2022.



وكشف إعلان مجلس الوزراء، أنه على الشركات الراغبة في شراء كراسة الشروط التقدم بالمستندات التالية:



- شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية سارية المفعول.



- شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول.



- إذا كانت الشركة مدرجة في بورصة الكويت أو مملوكة بنسبة لا تقل عن «50%)» من حكومة الكويت، تقدم شهادة التسجيل لدى وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة في الكويت.



- وإذا كانت الشركة مقيدة لدى هيئة تشجع الاستثمار المباشر، فعليها تقديم الرخصة الاستثمارية الصادرة عن الهيئة.



وحدد مجلس الوزراء تاريخ معاينة الموقع يوم 24 أكتوبر المقبل، على ان يكون الاجتماع التمهيدي يوم 26 أكتوبر بقاعة اجتماعات إدارة العقود والمشتريات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الساعة الثانية عشرة ظهرا.

منح الضبطية القضائية لـ 56 موظفاً في «الإعلام»

عبدالرحمن المطيري



أصدر وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري قرارا وزاريا رقم 2021/44، جاء فيه:

مادة أولى: تمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة الإعلام التالية أسماؤهم عند إثبات وضبط المخالفات التي تقع لأحكام القوانين أرقام (3 لسنة 2006 والقوانين المعدلة له، و61 لسنة 2007 و21 لسنة 2015) وقرار مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المشار اليها وهم:

الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات - بصفته

مديــر إدارة تفتيــــش المطبوعات والنشر - بصفته

مدير إدارة الإعلام المرئي والمسموع - بصفته

مدير إدارة المصنفات الفنية - بصفته

مدير إدارة شؤون الصحافة المحلية - بصفته

مدير إدارة المطبوعات والنشر - بصفته

مــديـــر إدارة النشــــر الإلكتروني - بصفته

مديـــر إدارة المطـبـعـــة الحكومية - بصفته

مناحي سعود الشاهين

ناصر بدر القطان

محمد عبدالله القيصي

عبدالعزيز سعود ثاني الرشيدي

ريم ياسين علي حيدر

خزيم مزعل شملان الشمري

سالم محمد عبدالله المطيري

نواف عبدالله سيف المطيري

أمل راشد ناصر العتيبي

نادر جاسم ابراهيم المواش

يوسف حسين مطلق السند

مريم معتز مصطفى عبدالعزيز

اسرار ناصر الدوسري

عبير جاسم الصريعي

سعاد محمد احمد اليعقوب

عبير عبدالله الحسينان

تهاني ابراهيم جواد يعقوب

سليمان علي الخميس

فيصل حسين حسن علي

فيصل خليل جاسم الخليل

يوسف ابراهيم الحردان

بدر علي عوض المطيري

فيصل فلاح أحمد المانع

عقيل عبدالرزاق اشكناني

احمد عبدالرحيم احمد الكندري

حراز عبدالمحسن الديحاني

مبارك محمد المري

دخيل حمد ردن القحطاني

خالد عبدالعزيز العتيبي

بدر فالح جعفر نصار

ناصر فهد الخرجي

محمد احمد الشيباني

سعود مرشد العتيبي

عبداللطيف احمد محمد الكندري

حمد عبدالله حمد العجمي

مبارك احمد علي الفارسي

كرار أحمد محمد الامير

فيصل جاسم احمد الرومي

دانه جاسم محمد علي حسن

نافل مبارك عالي اعويش

باسل علي حسين الزمانان

بدر سعد الرشيدي

عبدالله جريش العدواني

صباح سلمان شاهر كريدي

زهره محمد احمد الفردان

خالد نايف المتلقم

فهد حسن عيد ذياب

احمد خليفة الضفيري

مادة ثانية: يلغى القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2017 المشار اليه وكل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة ثالثة: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وعلى ذوي الاختصاص تنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره.

«الخدمة المدنية» اعتمد 3 جداول لبدلات ومكافآت الهيئة التمريضية شمل الجدول الأول البدلات والمكافآت لأفراد الهيئة التمريضية الكويتيين والثاني غير الكويتيين والثالث للكويتيين حملة المؤهل الجامعي التخصصي

الزيادات تُصرف اعتباراً من 1 سبتمبر الجاري

اعتمد مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الأخير برئاسة وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد 3 جداول تشمل بدلات ومكافآت الهيئة التمريضية شمل الجدول الأول البدلات والمكافآت لأفراد الهيئة التمريضية الكويتيين والثاني غير الكويتيين والثالث للكويتيين حملة المؤهل الجامعي التخصصي.

وفيما يلي الجداول الثلاثة مع الملاحظات المدونة: