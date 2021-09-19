استمرارا للنجاحات الطبية الكبيرة التي حققتها حملات «إبصار» السابقة لعلاج مرضى العيون، تطرح جمعية النجاة الخيرية اليوم الجمعة الموافق 17 من شهر سبتمبر حملة «إبصار» 2021 لعمليات العيون، والتي تستهدف من خلالها إجراء 3000 عملية في 7 دول مستفيدة.



في هذا الصدد، قال رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بالنجاة الخيرية عمر الثويني: تعتبر النجاة الخيرية علاج المرضى والاهتمام والارتقاء بالجانب الطبي واحدا من أهم المشاريع التي تسعها إليها تحقيقا لأهداف الأمم المتحدة.

وأكد الثويني أن الجمعية تطمح من خلال هذه الحملة إلى جمع مبلغ 150 ألف دينار كمرحلة أولى، سيتم من خلاله إجراء عدد 3000 عملية جراحية لمرضى العيون، في كل من تشاد والنيجر واليمن ومصر والهند وبنغلاديش وسيريلانكا، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارتي الشؤون والخارجية، وبالتعاون مع الجمعيات الرسمية المشهرة في منظومة وزارة الخارجية الكويتية، وبإشراف وفود النجاة الخيرية.



وبين أن تكلفة العملية الجراحية تبلغ 40 دينارا، مؤكدا أنه من خلال هذا المبلغ البسيط ستتغير حياة الإنسان بالكامل فبعد توفيق المولى جل وعلا ينتقل المريض من العمى والظلام الدامس والآلام، إلى النور والحياة والعمل والعطاء والإنتاج، حيث تنتهي المعاناة النفسية والجسدية التي يشعر بها مريض العمى وأهله ومحبيه.

وحول آلية تنفيذ المخيمات الطبية، أجاب الثويني: نبذل جهودا حثيثة من أجل تنفيذ وتجهيز المخيمات الطبية والتي تتطلب تجهيز المستشفيات لاستقبال الأعداد الكبيرة من المراجعين، وتوفير الطواقم الطبية المتخصصة من الأطباء والممرضين والفنيين، وتوفير وسائل النقل المناسبة للمرضى ولذويهم والتي تجلبهم من القرى البعيدة وأماكن تواجدهم، بجانب إجراء الفحوصات الضرورية اللازمة للمرضى قبل العملية، وأخيرا إجراء العمليات الجراحية.



وبين انه استفاد من حملات «إبصار» خلال الأعوام الـ 3 السابقة أكثر من 50 ألف مستفيد، منها إجراء عمليات جراحية لعدد 21.600 مريض في 7 دول، بجانب تقديم الفحوصات الطبية وتوزيع النظارات والأدوية وإجراء الإشاعات وغيرها من الأعمال الطبية التي تتخللها المخيمات.



وختاما، حث الثويني أهل الخير داعمي النجاة الخيرية من داخل وخارج الكويت على دعم ومساندة الحملة في تحقيق أهدافها الإنسانية وتغير واقع 3000 مريض، للتواصل ودعم الحملة من خلال زيارة الرابط التالي https://alnaj.at/13253 أو الاتصال على مركز الاتصال بالنجاة الخيرية 1800082.