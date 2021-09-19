قامت لجنة زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية بتوزيع الذبائح والعقائق على الأسر المتعففة داخل الكويت، حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع 600 شخص، وذلك بتوزيع 30 ذبيحة خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح مدير «زكاة العثمان» أحمد الكندري أن مشروع الذبائح والعقائق من المشاريع المهمة التي يتم تنفيذها، حيث يسهم في سد حاجة الأسر المتعففة، ويلبي رغبة المتبرعين في توزيع لحوم العقائق على الأسر المستفيدة، مؤكدا أن التوزيع يتم بعد الاطلاع على الأوراق التي تثبت حاجة الأسرة للدعم واستيفاء البحث الاجتماعي، مبينا أن الشرائح المستفيدة من المشروع هي الأسر المتعففة والأيتام والأرامل والمطلقات وضعاف الدخل والمرضى وغيرها من الشرائح الأخرى.