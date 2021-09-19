أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) محققاً في الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة بتهمة إعاقة سير العدالة، المؤثمة في المادة رقم 146 من قانون الجزاء 16 لسنة 1960 والمنصوص عليها في المادة رقم 22 من القانون 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، حيث يأتي ذلك استمرارا لجهود «نزاهة» الرامية إلى مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، من خلال استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة بموجب قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية.