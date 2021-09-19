أعلنت الحكومة البريطانية توسيع قائمة الدول التي تعترف باللقاحات ضد فيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19) المعتمدة لديها بإضافة 50 دولة من ضمنها الكويت.

وقال وزير النقل البريطاني غرانت شابس في تصريح صحافي، ان الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارا من الرابع من أكتوبر المقبل تعني ان مواطني الكويت المحصنين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة (فايزر ـ استرازينيكا ـ موديرنا) وجرعة واحدة من (جونسون اند جونسون) سيتم إعفاؤهم من الحجر المنزلي.



وأضاف أنه لن يتوجب على القادمين من الكويت والدول الأخرى التي اعتمدت لقاحاتها إجراء اختبار فحص كورونا قبل الوصول إلى إنجلترا.



وأوضح أن المطلوب من القادمين من هذه الدول فقط تعبئة طلب السفر قبل الرحلة بـ48 ساعة وحجز موعد لإجراء اختبار كورونا بعد يوم من وصولهم.

يذكر أن قائمة الدول التي اعتمدت الحكومة البريطانية لقاحاتها تشمل كل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والبحرين والكويت وقطر وأستراليا وأنتيغوا وبروناي وكندا ودومينيكا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان.



من جانب آخر، أكد الوزير البريطاني أنه سيتم اعتبارا من الأربعاء المقبل إزالة 8 دول من القائمة الحمراء الممنوع السفر إليها إلا للضرورة والتي تشمل كلا من عمان ومصر وتركيا وباكستان والمالديف وكينيا وسيريلانكا وبنغلاديش.

وأشار إلى أنه تقرر بداية من الشهر المقبل وقف العمل بنظام القائمة الخضراء والصفراء والحمراء لتصنيف الدول بحسب انتشار الجائحة بها، مضيفا أنه سيتم اعتماد قائمة حمراء واحدة لتحديد الدول الممنوع السفر إليها بينما يتم وضع باقي دول العالم في قائمة واحدة.