دارين العلي



أعلن نائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء أحمد الشمري ان حصيلة المخالفات بمنطقة الهجن (رجم خشمان) بلغت 19 محضر مخالفة واثبات حالة، وهي مخالفات جسيمة استوجبت قطع التيار عن القسائم المخالفة التي تستهلك أحمالا كهربائية عالية بصورة غير قانونية.



وقال الشمري، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان الجهات المشاركة الممثلة بالهيئة العامة للرياضة وبلدية الكويت وهيئة البيئة ووزارة الداخلية بالتعاون مع الكهرباء قد شنت حملة واسعة على منطقة الهجن لضبط التعديات والمخالفات في تلك المنطقة التي تكثر بها الأحمال الكهربائية نتيجة مخالفة لتراخيص الكهرباء الممنوحة لهم وذلك باستبدال نشاطها من مكان لتربية الإبل إلى مصانع وورش ومخازن ذات استهلاك كهربائي مرتفع.



ولفت إلى ان الحملة استمرت لـ 3 أيام وأسفرت عن تسجيل مخالفات وإزالة التعديات وهدم العقارات المخالفة المنشأة من الصفائح الحديدية امام الحيازات.



وأكد الشمري ان فرق ضبطية الكهرباء لن تألو جهدا في ملاحقة هذه المخالفات في تلك المنطقة لتخفيف الضغط عن الشبكة الكهربائية التي تعاني من ارتفاع الاستهلاك غير المرخص في تلك المنطقة بسبب وجود معدات تستخدم طاقة كهربائية عالية.



ولفت إلى ان الخطة الاستراتيجية الخاصة بالفريق التابع للمنطقة الشمالية حصول ضربات استباقية متلاحقة على المناطق التي يسجل فيها ارتفاع غير مبرر للأحمال ما ادى إلى انخفاض هذه الاحمال بصورة واضحة وجلية كما ان انخفاض عدد البلاغات يشير إلى نجاح الاستراتيجية المتبعة.



ودعا الشمري الجميع إلى ازالة التعديات قبل وصول اللجنة المشتركة الخاصة بازالة التعديات حيث يوجد فرق خاصة برصد التعديات على فترات صباحية ومسائية مهمتها ابلاغ اللجنة بالتعديات تمهيدا لازالتها.



واكد ان الوزارة لن تستثني اي مخالف وستقوم بقطع التيار عن الحيازات المخالفة للقانون اي كانت بهدف استقرار الشبكة وعودتها إلى وضعها الطبيعي.