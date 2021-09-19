عاطف رمضان



أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري م.عبدالله العجمي عن تحديد موعد عقد اختبارات الوظائف الاشرافية في وزارة الأشغال العامة والتي ستكون يوم السبت 2 أكتوبر المقبل في موقع جامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية في مبنى كلية الهندسة والبترول، مشيرا الى انه سيكون دخول المتقدمين للاختبارات من البوابات 3 و6 و7.

وناشد م.العجمي جميع المتقدمين للاختبار الاطلاع على الموقع الالكتروني: ku-exams.net والذي يشمل جميع البيانات والمعلومات الخاصة والمتعلقة بموعد ومكان كل متقدم.