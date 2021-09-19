عبدالله الراكان



قالت حرم السفير الفلسطيني في الكويت ريما الخالدي إن رسالة اليوم الفلسطيني هي توعوية وتثقيفية تستهدف الأطفال وتعرفهم على دولة فلسطين بشكل أكبر، لافتة إلى أن برنامج اليوم الفلسطيني يوضح للجيل القادم ما هي فلسطين وتاريخها المهم وموقعها الجغرافي وعن الديانات التي فيها، خاصة الديانة الإسلامية والمسجد الأقصى.



وأضافت الخالدي، في تصريح لـ «الأنباء» خلال فعاليات برنامج «قيظنا ساعات ونيسة»، الذي أقامه مركز «ضوى اليادة التطوعي» والتي خصصها المركز لليوم الفلسطيني: إن مثل هذه البرامج تسهم في توعية الأطفال وتثقفهم بدولة فلسطين وتعرفهم عليها من طبيعة وجغرافيا وتاريخ ومزروعات وغيرها، خاصة أن السفر اليها شبه مستحيل في ظل هذه الظروف، لكن البرامج النظرية ترسخ في ذاكرة الطفل وتعلمه على الحقائق والوقائع.



وتقدمت الخالدي بالشكر للشعب الكويتي على دعمهم المستمر للقضية الفلسطينية والى مركز «ضوى اليادة التطوعي» على إتاحة الفرصة للأطفال للتعرف أكثر على دولة فلسطين.



بدورها، قالت نائب رئيس مركز «ضوى اليادة التطوعي» وفاء البكر: إن هذه الفعالية تأتي ضمن ختام برنامج «قيظنا ساعات ونيسة» والتي فيه زيارة لـ 4 دول وهي جمهورية الهند وسلطنة عمان وجمهورية تركيا والختام كان دولة فلسطين، والتي شرفتنا حرم سفير دولة فلسطين ريما الخالدي والجالية الفلسطينية بحضورها لتعريف الأطفال على جمال وأهمية دولة فلسطين.



وأضافت البكر أن الفعاليات تضمنت رحلة سفر افتراضية إلى دولة فلسطين بدءا من الجوازات والتذاكر وركوب الطائرة وكيفية الوصول إلى فلسطين عبر المملكة الأردنية الهاشمية، ومن ثم الذهاب إلى بعض المشاتل في الكويت والتعرف على شجر الزيتون وبعض الحمضيات التي تشتهر بها دولة فلسطين، كما قدمنا عرضا تفصيليا مقدما من السفارة الفلسطينية.



وأشارت البكر إلى أن هذه النشاطات التثقيفية والتعليمية مهمة جدا، حيث إنها تعطي الأطفال الخبرة والثقافة والتعرف على دول لم يزوروها من قبل كما تطلعهم على دور الكويت الإنساني ومساعيها لمساعدة بعض الدول والشعوب في مختلف الظروف الصعبة التي تمر بها ومنها دولة فلسطين.