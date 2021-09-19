يُستحسن الامتناع عن السباحة في البحر هذه الأيام وهي الفترة المعروفة في الماضي بـ «القفال»



أشار الخبير الفلكي عادل المرزوق إلى ان كثيرا من أولياء الأمور يحذرون أبناءهم من فترة «الأصفري» المعروفة بانتشار أمراض البرد والإنفلونزا.

وأضاف: أمراض البرد في هذه الفترة كانت تجعل المريض يتحول لونه إلى اللون الأصفر من شدتها وقوتها وهناك من أشار إلى تسميتها بهذا الاسم بأن الأشجار يتحول لون أوراقها مع الجفاف إلى اللون البني المائل إلى الاصفرار ويبدأ سقوط أوراق الشجر فيها حتى انها تسمى في الولايات المتحدة بفترة السقوط (Fall) ولا يستخدمون كلمة الخريف (Autumn) مثل الإنجليز.

وتابع: من الملاحظ أن هذه الفترة وكما يعرف الجميع هي فترة انتقالية من صيف حار إلى شتاء بارد في نصف الكرة الشمالي، حيث نسبة أشعة الشمس الساقطة على هذه المناطق تنخفض بنسبة كبيرة بسبب ميلان محور الأرض الوهمي.

وفي المقابل، هناك ارتفاع في النطاق الحراري في المناطق القريبة من خط الاستواء ولذلك تتزحزح المنخفضات الجوية متحركة نحو الجنوب في اتجاهها نحو خط الاستواء، ويبدأ الهواء البارد الذي يهب من القطب الشمالي بالدخول على هذه المناطق وتكوين الجليد في بعض المناطق في شمال القارات آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، ولكن تجتاح هذه المناطق في بعض الأحيان رياح شمالية منبعها في شمال أميركا وكذلك شمال القارة الأوروبية وهذه الرياح تكون معتدلة السرعة وتمتاز بالحرارة والدفء والهدوء فتلطف الجو نسبيا لعدة أيام وقد تمتد إلى عدة أسابيع، الأمر الذي يسبب ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل ملحوظ فتقترب الحرارة من درجات الصيف، لذلك تسمى هذه الفترة في أوروبا بصيف القديس مارتين الذي تسببه رياح (الفون) (Fohn) التي تهب في وسط قارة أوروبا وتهب كذلك في أميركا الشمالية وتحديدا كندا وتسمى هناك برياح الشينوك (Chinook) وكذلك رياح القديسة (آنا) (Santa Ana wind) والتي تسمى في أميركا الشمالية بالصيف الهندي وهذه الرياح هي عبارة عن رياح جافة ودافئة تهب قادمة من قمم الجبال هبوطا إلى الوديان وبسبب احتكاكها بالجبال الصخرية أثناء هبوطها فإن حرارتها ترتفع بشكل ملحوظ وتحدث هذه الظاهرة في شهر أكتوبر أو أوائل نوفمبر وبسبب التباين الحراري في درجات الحرارة في هذه المناطق نرى انتشار أمراض البرد بشكل واسع في هذه المناطق في هذه الفترة.



واستطرد الخبير الفلكي عادل المرزوق: ذكرت في مقال سابق عن هذه الفترة وأشرت إلى أن منخفض الهند الموسمي بدأ تأثيره يخف في المنطقة بسبب اقترابنا من دخول فصل الخريف الذي يبدأ يوم 23 سبتمبر من كل عام وهو ما يسمى بالاعتدال الخريفي في نصف الكرة الأرضية الشمالي الذي يبدأ مع بداية برج الميزان، حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء وهذه الفترة هي فترة انتقالية أو فترة تحول من الصيف الحار الى الشتاء البارد وهي الفترة التي تعرف محليا بأنها فترة الأصفري مع دخول نوء الزبرة الذي يبدأ في 20 سبتمبر ومدته 13 يوما، حيث ينتهي هذا النوء يوم 3/10 وكذلك دخول در الخمسين من الحساب البحري (النيروز الهندي) يوم 21 سبتمبر.



وزاد: بسبب التغير في حالة المناخ هذه فإنه من المتوقع أن الطقس سوف يبدأ في الاعتدال نسبيا وبتدرج بسيط في انخفاض في درجات الحرارة ولكن سوف نلاحظ أنه لايزال مائلا إلى الحرارة خصوصا في أوقات الظهيرة، ومن المتوقع أيضا أن تكون درجة الحرارة بين (42 و45) درجة وأما في الليل فنلاحظ انخفاضا في درجة الحرارة ويكون الجو لطيفا ويخف فيه نشاط الرياح ويصبح هادئا ودرجة الحرارة بين (26 و29).



وعن الظواهر الفلكية التي تواكب الأصفري أو دخول فصل الخريف، قال المرزوق: شروق الشمس على درجة 90 درجة تماما في البوصلة من جهة الشرق حيث يتساوى طول الليل مع طول النهار تقريبا في كل أنحاء الكرة الأرضية وهذه الفترة الانتقالية تنقلنا تدريجيا من الصيف إلى الشتاء وهي الفترة التي يتخوف منها على الأطفال وكبار السن من أمراض البرد والإنفلونزا وهي فترة نهاية السباحة في البحر، حيث يلاحظ ان البرودة قد بدأت فعلا في مياه البحر ولذلك فإنه من المستحسن الامتناع عن السباحة في البحر في هذه الفترة وهي الفترة المعروفة في الماضي باسم «القفال» والتي هي النهاية الرسمية لموسم الغوص والتي كانت تحسب مع در «الأربعين» في الحساب البحري والذي مدته 10 أيام أو كما تسمى عند بعض الناس بحساب النيروز الهندي وعادة يبدأ در «الأربعين» يوم 11/9 في كل سنة مع دخول فترة الأصفري، حيث تدخل فترة الأصفري في اليوم الخامس من نوء (الجبهة) والذي مدته 14 يوما حسب تقويم الأنواء أو كما يسمى عند عامة الناس في المنطقة هنا وفي وسط شبه الجزيرة العربية بتقويم السهيل.

أما من الناحية المناخية، فإن فصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الشمالي يمكن تقسيمه إلى نصفين، نصف حار ونصف بارد ويبدأ فصل الخريف عند عامة الناس أو ما هو معروف عالميا أن بداية فصل الخريف يبدأ يوم 23/9 ولكن عند علماء المناخ فإن فصل الخريف يبدأ من أول يوم من شهر سبتمبر شهر (9) ويستمر 3 أشهر إلى يوم 30 من شهر نوفمبر أو آخر يوم من شهر (11).