

بشرى شعبان



شكل قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية لجنة تحكيم لمشاريع الأسر المنتجة لاختيار المشاركين في معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي ستستضيفه الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من مطلع أكتوبر المقبل 2021 حتى نهاية مارس 2022 تحت عنوان «تواصل العقول.. وصنع المستقبل».



وقال مدير ادارة العلاقات العامة في وزارة الشؤون عضو لجنة التحكيم عبدالله الحمدان إن تشكيل اللجنة جاء بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإعلام، حيث بدأت أعمالها الفعلية نهاية الأسبوع الماضي بجولة تفقدية على منتجات وأعمال بعض الأسر المنتجة والمشاركة للاطلاع على أعمالهم وأشغالهم الفنية.



وأضاف الحمدان في تصريح صحافي: ستقوم اللجنة بجولات بشكل مستمر ليتسنى اختيار الأعمال المتميزة والتي تحمل هوية وطنية تمثل الكويت، تمهيدا لترشحيها للمشاركة في معرض «اكسبو 2020».



وأشار إلى أنه سيتم اختيار الأفضل بين منتجات الأسر التي تنوعت مشاركتها بين المجالات الفنية المختلفة وهي (الاكسسوارات، العطورات، الديكوباج، أشغال فنية بالخيش، الرسم على الأواني عن التراث، الرسم الحر).



وذكر أن المشاركات من الكويت ستكون في المعرض الذي تستضيفه الإمارات في الفترة من اكتوبر المقبل حتى نهاية مارس 2022 تحت عنوان «تواصل العقول وصنع المستقبل».



ولفت إلى أن اللجنة ترأسها وكيل قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة هناء الهاجري، إلى جانب مدير إدارة العلاقات العامة ومراقب إدارة تنمية المجتمع ومراقب الهيئات والمؤتمرات في إدارة العلاقات الخارجية ومراقب الاتفاقيات والتعاون الفني ومراقب العلاقات والاتصالات في وزارة الإعلام.