محمد راتب



أكد مصدر مطلع لـ «الأنباء» أن أسعار الأسماك في السوق تراوحت بين انخفاض وارتفاع وذلك بسبب قلة المصيد أو توافره، مشيرا إلى أن كيلو الميد وصل إلى أسعار قياسية محليا وإقليميا تراوحت ما بين 2.250 و2.500 دينار، والسلة 45 دينارا بزنة 22 كيلو، في حين أخذت أسعار الروبيان بالارتفاع لتبلغ 65 دينارا، أما الشحامية فانخفضت إلى ما بين 7 و10 دنانير.



وجاءت أسعار الأسماك الأخرى كالتالي: الزبيدي 5.5 دنانير للباكستاني، والكويتي 13 دينارا، وجاءت الأسعار على البسطات: النويبي 2.5 للكيلو، الروبيان 3، شعم من 3.5 إلى 4، نقرور من 3.5 إلى 4، هامور من 3.5 إلى 4، بالول إيراني 5، والكويتي 6 دنانير، سلمون 3.5، سيباس تركي كبير 3.5 ووسط 3 وصغير 2.750، سبريم 2.5، تونا 1.5، سردين 500 فلس، قبقب كويتي 2.5، حبار 1.250.



رئيس اتحاد صيادي الأسماك ظاهر الصويان بين في تغريدة له أن ارتفاع أسعار الميد يرجع إلى قلة مصيده، حيث بلغ سعر 3 كلغ منه 100 ريال سعودي ما يعادل 8 دنانير، أي أن سعر الكيلو الواحد 2.6 دينار.