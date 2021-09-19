ثامر السليم



أعلن رئيس لجنة الدراسات العليا للاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت مبارك السكران أنه تمت المطالبة بزيادة عدد المقاعد للطلبة الراغبين في استكمال دراساتهم العليا نظرا للإقبال المتزايد عليها، وبما يتفق مع رؤية الدولة في ضرورة الارتقاء بقطاع التعليم.



وأضاف السكران أنه تمت المطالبة بإعادة الاعتراف باختبار اللغة (الايلتس) المعترف به محليا ودوليا لإتاحة الفرصة للمتقدمين من إتمام متطلبات القبول واجتيازها، واشار الى انه تم الاقتراح بإضافة فصل صيفي أسوة بما هو معمول به في الدراسة بالمرحلة الجامعية التي تترك فرصة للطلبة المتعثرين بتعديل أوضاعهم وكذلك للإسراع في عملية تخريج الطلبة ما يتيح فرصة لاستيعاب عدد أكبر من المتقدمين.



وقال السكران إن اللجنة كانت وما زالت تطالب وتحافظ على حقوق ومكتسبات الطلبة وما يصب في صالحهم، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع.