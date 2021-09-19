الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن باريس سان جرمان الفرنسي عن إقامة معسكر تدريبي في الدوحة خلال الفترة من 16 إلى 20 يناير المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2019، حيث اعتاد العملاق الباريسي على خوض معسكر شتوي، بالدوحة في شهر يناير من كل عام بموجب العقد المبرم مع الهيئة العامة للسياحة في قطر، ولكن توقف الأمر منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن يخوض الفريق الباريسي معسكرا تدريبيا في أكاديمية أسباير بكامل نجومه، مثلما جرت عليه العادة في الأعوام الماضية.



ووفقا للبرنامج المعد لزيارة «PSG» للمنطقة، ستنتهي جولة قطر الشتوية 2022 بخوض مباراة ودية في العاصمة السعودية (الرياض) ضمن موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه الذي ينطلق في أكتوبر 2021 وينتهي في يناير قبل العودة إلى فرنسا أمام فريق يضم لاعبين من أكبر ناديين في السعودية وهما الهلال والنصر، تحت مسمى كأس موسم الرياض.



صدارة مشتركة



إلى ذلك، استمرت المنافسة الشرسة على صدارة دوري نجوم QNB، حيث حقق الغرافة فوزا غاليا على الأهلي بهدف نظيف أحرزه المحترف الجزائري سفيان هني، وذلك في ختام مباريات الجولة الثانية من المسابقة، وبهذا الفوز رفع الغرافة رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع الدحيل والسد، فيما تجمد رصيد الأهلي عند نقطة واحدة.



وفي مباراة ثانية، أنقذ نجل نجم الكرة القطرية السابق منصور مفتاح، تميم «الثعلب الصغير» فريق الريان من الخسارة أمام الوكرة بتسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من المباراة، ليرفع الريان رصيده إلى نقطتين، فيما نال الوكرة على أول نقطة في المسابقة.



وفي مباراة ثالثة، ارتضى فريقا الخور وأم صلال بنقطة التعادل ليحصل الخور على أول نقطة له، بينما ارتفع رصيد أم صلال إلى نقطتين.



تشافي مطلوب في برشلونة



إلى ذلك، ارتبط اسم المدرب الإسباني لنادي السد تشافي هيرنانديز بتدريب برشلونة من جديد، وبدأ العديد من وسائل الإعلام في ذكر اسم تشافي وإمكانية عودته إلى «الباراسا» كمدرب مثلما حدث منذ عدة أشهر، لكن تشافي أكد حينها على بقائه مع السد، وقام بتجديد تعاقده لموسمين.



الدحيل في «سوبر غلوب»



من ناحية أخرى، أكد نادي الدحيل لكرة اليد «بطل آسيا»، مشاركته في بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر غلوب 2021» التي تستضيفها السعودية للمرة الثانية على التوالي خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر، يشار إلى أن مدينة الدمام استضافت النسخة السابقة في عام 2019، بعد أن فازت السعودية بحقوق الاستضافة لـ 4 نسخ على التوالي منذ عام 2019.