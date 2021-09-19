

قال تقرير الشال الأسبوعي إن إجمالي عدد المباني في الكويت ـ حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات ـ بلغ نحو 209.7 آلاف مبنى في نهاية يونيو 2021، مقارنة بنحو 208.5 آلاف مبنى في نهاية عام 2020، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 0.55% خلال الشهور الستة الأولى من عام 2021 (1.1% على أساس سنوي متوقع، وهو أعلى من مستوى النمو السنوي المسجل في نهاية عام 2020 مقارنة بنهاية عام 2019 البالغ 0.7%).



وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2021 نحو 752.4 ألف وحدة مقابل 746.6 ألف وحدة في نهاية عام 2020، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 0.8% (1.6% على أساس سنوي متوقع).



وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من نهاية عام 2011 وحتى يونيو 2021 نحو 2.2%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى، إذ بلغ 1.5% وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال.



وتستخدم غالبية المباني في الكويت للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.7% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معا، وتلك المخصصة للعمل فقط.



وانخفضت نسبة المباني الخالية قليلا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 10.2% وعددها نحو 21.4 ألف مبنى من إجمالي 209.7 ألف مبنى، مقارنة بنحو 21.6 ألف مبنى خال من إجمالي 208.5 ألف مبنى في نهاية عام 2020، أي ما نسبته 10.3%. ويظهر الجدول التالي عدد المباني ونوع استخداماتها حسب المحافظات كما في نهاية يونيو 2021.



وطبقا لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 46.3% من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 21.7% ثم الدكاكين بنسبة 19.3%.



وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته بصورة منتظمة ما بين نهاية عام 2011 وحتى يونيو عام 2021، في حين انخفضت نسبة الملاحق. وبلغ معدل النمو المركب (2011 ـ يونيو 2021) للدكاكين والشقق والمنازل، نحو 3.0%، 2.6% و1.4% على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو -3.5%.



وارتفعت قليلا نسبة الخالي من الوحدات وفقا لتقديرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في يونيو عام 2021 إلى نحو 25.6% مقارنة بنحو 25.4% في نهاية عام 2020. ويظهر الرسم البياني التالي نسبة الخالي والمشغول خلال السنوات 2011 ـ يونيو 2021.