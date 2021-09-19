محمد راتب



قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية طلال الديحاني إن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشخص الذي قام بالتهجم على أحد موظفيها أثناء تأدية عمله، موضحا أنه بعد تقديم البلاغ ضد المعتدي بالإدارة العامة للتحقيقات في مخفر شرق تبين أنه سبق أن تمت مخالفته من قبل الهيئة، والقضية الآن بين يدي القانون.



وذكر الديحاني أن الهيئة واثقة تمام الثقة في القضاء العادل الذي سيأخذ حق الموظف ويوقع أقصى العقوبة على المعتدي، مشيرا إلى أن الهيئة لن تسمح بالمساس بأبنائها من الموظفين ولن تتوانى في الدفاع عن حقوقهم.