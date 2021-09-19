قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د.تيدروس غيبريسوس إن الكويت شريك استراتيجي للبنان في القطاع الصحي بدعمها المستمر الذي تقدمه لهذا القطاع من اجل مواجهة الأزمات وتعزيز خدماته الطبية والاستشفائية.



وأضاف غيبريسوس في تصريح لـ«كونا» على هامش زيارته لبيروت ان «الكويت لطالما هبت لمساعدة لبنان في تخطي المصاعب وخاصة خلال جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) بما في ذلك قيام جمعية الهلال الاحمر الكويتي بتخصيص 500 ألف دولار لتوفير اللقاحات الخاصة بالفيروس للبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين».



وأشار الى أن الكويت ساهمت في ترميم مستودع الأدوية الخاص بوزارة الصحة في منطقة (الكارنتينا) في بيروت والكثير من أقسام المستشفيات التي تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت العام الماضي بالاضافة الى تزويد ما يزيد على 11 مختبرا بالمعدات المطلوبة واللقاحات الخاصة بالأطفال.



وأكد ان ما تقوم به الكويت حول العالم ووقوفها الى جانب الشعوب المحتاجة يأتي في وقت يجب ان نظهر فيه وحدتنا ودعمنا لبعضنا البعض.



وثمن غيبريسوس دور الكويت ومساهماتها في منظمة الصحة العالمية الذي مكنها من توفير علاجات أنقذت الملايين من الناس حول العالم في أوقات الصعاب.



وحول دور المنظمة في انقاذ القطاع الصحي بلبنان الذي يشهد أزمات استشفائية ودوائية قال غيبريسوس ان «المنظمة مع جهات متبرعة يعملون على قدم وساق للاستجابة للازمات كأزمة اللاجئين وجائحة (كورونا) وانفجار مرفأ بيروت والأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان».



وأكد عمل المنظمة على تأمين العناية الصحية اللازمة لأكثر من 450 ألف شخص لبناني وغير لبناني يعانون من أمراض مزمنة بالإضافة الى تلقي اكثر من ألفي طفل مصاب بالسرطان العلاجات اللازمة.



ولفت غيبريسوس الى أن المنظمة على تواصل مع السلطات الصحية اللبنانية حول كيفية تحديد حاجاتها الملحة من اللوازم الطبية والأجهزة، موضحا ان هذه العملية بحد ذاتها معقدة وتتطلب المشاركة الكاملة للسلطات الصحية اللبنانية.



وعلى صعيد الموارد البشرية قال غيبريسوس ان المنظمة دعمت المستشفيات الحكومية بأكثر من 500 ممرضة لأجنحة العناية المركزة و(كورونا).



وبالنسبة لمساهمة المنظمة في تأمين الأدوية المفقودة والخاصة بالسرطان والأمراض المزمنة، قال غيبريسوس إن المنظمة تمكنت من جمع الأموال لتوفير الأدوية والعلاجات لبعض الحالات المرضية الخطيرة مؤكدا الاستمرار ببذل الجهود لسد العجز الدوائي قدر المستطاع.