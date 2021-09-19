محمد راتب



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» قبل أيام، أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب كتابا للجمعيات التعاونية بأن الوزارة بصدد استئناف عقد الجمعيات العمومية وانتخابات مجالس إدارات جمعيات النفع العام ابتداء من تاريخ 13 الجاري، شريطة الالتزام بالاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية.

ودعا شعيب مجالس إدارات جمعيات النفع العام التي حل موعد انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات مجالس إداراتها، إلى مخاطبة الوزارة لتحديد المواعيد المناسبة لتنظيم تلك الفعاليات شريطة الالتزام بالإجراءات والمواعيد المحددة بالنظام الأساسي لكل جمعية والنظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.