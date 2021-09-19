وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظھ الله ورعاه سمو الشیخ صباح خالد

الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه الى مدینة نیویورك بالولایات المتحدة الأمریكیة الیوم لترؤس وفد دولة الكویت المشارك في اجتماعات الدورة ال76 للجمعیة العامة للأمم المتحدة.

وكان في استقبال سموه لدى وصولھ الى مطار (جي اف كیندي) الدولي سفیر دولة الكویت لدى الولایات المتحدة الامریكیة الشیخ سالم عبدالله الجابر الصباح ومندوب دولة الكویت الدائم لدى الأمم المتحدة السفیر منصور عیاد العتیبي وقنصل عام دولة الكویت في نیویورك حمد علي الھزیم واعضاء السفارة والمندوبیة الدائمة.

وأعرب سمو رئیس مجلس الوزراء في تصریح صحفي لدى وصولھ عن اعتزازه بتمثیل حضرة صاحب السمو أمیر البلاد حفظھ الله ورعاه في ھذه الدورة الھامة للجمعیة العامة للأمم المتحدة مؤكدا حرص سموه على مواصلة نھج دولة الكویت المعتدل وسیاستھا المتزنة تجاه مختلف القضایا الاقلیمیة والدولیة.

واكد سموه على تقدیر دولة الكویت للدور الفاعل الذي تضطلع بھ الامم المتحدة في مواجھة مختلف التحدیات والقضایا لاسیما في ظل جائحة (كورونا) التي اجتاحت العالم منذ ما یزید عن العام ونصف العام داعیا الى ضرورة تكاتف جمیع الدول للتغلب على ھذه الجائحة وآثارھا المدمرة وتبعاتھا التي طالت جمیع دول العالم.

واشار سمو رئیس مجلس الوزراء الى اھمیة مشاركة دولة الكویت في ھذا المحفل الدولي وتعزیز شراكتھا الاستراتیجیة مع الامم المتحدة واجھزتھا ووكالاتھا وبرامجھا المختلفة الھادفة الى تبني وتنفیذ المبادرات الانسانیة ومواصلة الجھود لتعزیز القدرات في مواجھة الازمات والكوارث المعاصرة مشیدا بجهود الامین العام انطونیو غوتیریش في تحقیق الاستقرار والتعاون الدولي المنشودین بین الدول الاعضاء في الامم المتحدة.

وقال سموه ان دولة الكویت لن تحید عن دورھا الانساني وسیاستھا المتوازنة لوضع حلول دبلوماسیة سلمیة لمختلف الصراعات الاقلیمیة والدولیة ومحاربة الارھاب وتحقیق اھداف التنمیة المستدامة في سبیل بناء عالم اكثر امنا واستقرارا وازدھارا.