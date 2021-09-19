صرحت د. سهام الفريح، عضو مجلس إدارة جمعية الأسر المتعففة في الكويت، أن الجمعية منذ إنشائها وهي تسعى جاهدة إلى دعم وكفالة الكثير من الأسر المتعففة وأن مبادرات الدعم والمساعدة كثيرة ومتعددة تقدمها الجمعية حتى قبل أن ترد طلبات الاحتياج من هذه الأسر، وتقدم هذه المساعدات بعد تدقيق شديد لكل حالة من الحالات للبت في سد حاجاتها في مجالات شتّى.

ومن هذه المجالات (التعليم) الذي أولته الاهتمام البالغ، وقد تنوعت في مساعدتها في الجانب التعليمي والتي منها على سبيل المثال لا الحصر، سداد الرسوم الدراسة في المراحل العامة للأسر التي يتعذر عليها سدادها للضائقة المالية.

وأشارت الفريح أيضا أن هذا الاهتمام لم يقف عند هذه المراحل التعليمية بل تعداه إلى المرحلة الجامعية، فقد استطاعت الجمعية بالتعاون مع كلية القانون الكويتية العالمية KILAW، والتي تعدّ من أميز الجامعات في مجال القانون في المنطقة، تقديم منحنتين دراسيتين في مجال القانون للناجحين والناجحات في الثانوية العامة – القسم الأدبي.

وبيّنت الفريح بأن المفاضلة بين المتقدمين قامت على التفوق الدراسي في نسبة الثانوية العامة، وكذلك في اجتياز شروط القبول التي تعتمدها كلية القانون الكويتية العالمية، وقد فازت طالبتان من بين المتفوقين بحصول كل منهما على منحة دراسية كاملة وشاملة لدراسة شهادة بكالوريوس القانون في هذه الكلية.

وبهذه المناسبة احتفلت الجمعية في مقرها بتسليم الفائزتين المنحة الخاصة لكل واحدة منهما والتي كانت الجمعية قد أعلنت عنهما في منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الفريح أن هذه الخطوة تعبّر بوضوح بأن الجمعية ماضية في تنويع مشاريعها ذات البعد التعليمي، فبالإضافة إلى تقديم هذه المنحة فإن الجمعية توفر دعما قويا للمعسرين والمعسرات من أبناء الأسر المتعففة ممن عجز عن تسديد الرسوم الدراسية أو تخلف عن سدادها في المراحل الدراسية العامة.

وبيّنت الفريح بأن الجمعية كانت في وقت سابق من العام الماضي وقبل بدء العام الدراسي الذي ابتدأ في ظل تفشي جائحة كورونا قد وفرت الأجهزة اللوحية دعما لمرحلة تعليمية مستجدة من نوعها على العالم بأسره الذي اعتمد بشكل كلي على الدراسة عن بعد، ووفرت الجمعية العديد منها لأبناء الأسر المتعففة والفقيرة والمحتاجة داخل الكويت، حيث وصل من استفاد من هذه الأجهزة أكثر من 2000 طالب.

وناشدت الفريح المحسنين الكرام إلى دعم مشاريع الجمعية المختلفة وخصوصا التعليمية منها لما للتعليم من أهمية في تعزيز الأمان المجتمعي وتمكين المحتاجين وبناء الأجيال الذين يعززون بدورهم أمان المجتمع وتطوره.