دشّن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وزارة الداخلية ممثلا في الإدارة العامة لنظم المعلومات خدمة تجديد جواز السفر الالكتروني عبر موقع وزارة الداخلية ww.moi.gov.kw اعتبارا من يوم بعد غد الثلاثاء، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر.

وقال مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات العميد م.طارق الدوسري، بأن القرار جاء بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف، وانطلاقا من استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ميكنة كافة الخدمات المقدمة للجمهور تواكبا مع ما تشهده قطاعات المؤسسة الأمنية من نقلة تقنية وتكنولوجية تهدف الى دقة الإنجاز وسرعة الأداء وتوفير الوقت والجهد على المراجعين.

وأشار إلى ضرورة التقيد بالاشتراطات والأحكام المنصوص عليها قبل الدخول للتجديد، وأن تكون الصورة رقمية وفق آلية محددة وذات جودة عالية، وأن دفع الرسوم الكترونيا مع ضرورة تحديد موقع الاستلام، وللمتابعة والاستفسار يمكن الاتصال على رقم الهاتف 25584499.