اعتمدت مجموعة الشرق الاوسط وجنوب آسيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاحد، ترشيح الكويت نيابة عن المجموعة لرئاسة اعمال الدورة ال65 لاعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تبدأ اعمالها غدا الاثنين.

وقال سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي، في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، ان هذه الدورة التي ستترأسها هذا العام الكويت تكتسب اهمية خاصة نظرا للموضوعات المطروحة على جدول الاعمال فضلا عن ان الاجتماع سيعقد بمشاركة (حضورية) وذلك بعد شبه انقطاع المؤتمرات الدولية في فيينا بسبب الجائحة.

وأكد السفير معرفي أن الرئاسة المرتقبة لدولة الكويت لهذا الحدث الدولي الرفيع تمثل تتويجا مستحقا للجهود التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية على امتداد السنوات الماضية فضلا عن الانجازات التي حققتها الكويت خلال عضويتها في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو ثاني جهاز لصنع السياسات في الوكالة بعد المؤتمر العام.

كما أكد اهمية الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية معربا عن تقدير الكويت للجهود الحثيثة التي تقوم بها الوكالة لتسخير الطاقة الذرية من اجل تعزيز السلام في العالم.

ومن المقرر ان تبحث اعمال الدورة ال65 على مدى خمسة ايام الإنجازات الرئيسية في عمل الوكالة وبرامجها للعام المقبل فيما يتصل باستخدام الذرة للأغراض السلمية وتعزيز برامج الوكالة في مجالات الطاقة النووية والاشعاع والنقل السلمي والتخلص من النفايات وسبل تعزيز انشطة الوكالة في مجال العلوم والتكنولوجيا والامن النووي وتطبيق الضمانات.