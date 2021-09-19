قال الفلكي عادل السعدون، إن فصل الخريف يبدأ فلكيا في 22 سبتمبر الجاري ويسمى (الاعتدال الخريفي) في نصف الكرة الأرضية الشمالي حيث ينتهي فصل الصيف ويدخل الخريف ويستمر هذا الفصل ثلاثة أشهر إلى 21 ديسمبر حيث يبدأ فصل الشتاء (الانقلاب الشتوي).

وأضاف السعدون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، أن الاعتدال الخريفي يحدث في نصف الكرة الأرضية الشمالي عند تعامد الشمس فوق خط الاستواء ويتساوى الليل والنهار للمناطق الواقعة فوق خط الاستواء فقط وبنفس الوقت يدخل فصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

وبالنسبة للكويت أوضح أن تساوي الليل والنهار يحدث في 28 سبتمبر الجاري حيث تشرق الشمس الساعة 39ر5 صباحا وتغيب في الساعة 39ر5 مساء وخلال فصل الخريف يستمر موسم سهيل الذي بدأ في 24 أغسطس الماضي حتى يدخل موسم الوسم في 16 أكتوبر ويستمر حتى السابع من ديسمبر حيث يبدأ موسم مربعانية الشتاء.

وذكر أنه مع دخول فصل الخريف تتناقص ساعات النهار مقابل زيادة ساعات الليل ويبدأ الجو بالاعتدال ونتيجة لوجود الشمس على خط الاستواء يبدأ منخفض الهند الموسمي الذي أدى إلى سيطرة الرياح الشمالية الغربية الجافة والحارة والمغبرة على الجزيرة العربية منذ شهر يونيو بالتقهقر.

وبين أن ذلك يتيح المجال لسيطرة المنخفضات الجوية القادمة من شرق أفريقيا بما يسمى بالمنخفض السوداني كذلك المنخفض القبرصي من منطقة البحر الابيض المتوسط مشيرا إلى أن هذين المنخفضين يجلبان الأمطار إلى منطقة الجزيرة العربية وخصوصا المناطق الشمالية والوسطى منها.