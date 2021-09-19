بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السابق عبدالعزيز بوتفليقة سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السابق عبدالعزيز بوتفليقة، متمنيا لأسرة الفقيد وذويه جميل الصبر.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ببرقية تعزية مماثلة.