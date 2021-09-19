نظّمت جمعية الرحمة العالمية مجموعة من الفعاليات المتنوعة "للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم" في فرنسا والنمسا ورومانيا، وذلك في إطار تعريف غير المسلمين بالإسلام ورسالته ونبيه الكريم، وتوعية المسلمين الجدد بجوهر الدين الحنيف، وسيرة خاتم الأنبياء، ضمن مجموعة من الفعاليات التوعوية في عدة دول أوروبية.

وقال رئيس قطاعي أوروبا وآسيا في جمعية الرحمة العالمية خالد الملا: إن الفعاليات التي تم تنظيمها في الدول الثلاث، شهدت إقبالاً وحضوراً جماهيرياً متميزاً، للاطلاع على المشروع ومعرفة جوانبه ومخرجاته، وقد أقيمت الفعاليات بمراعاة الإجراءات الصحية والاحترازية للوقاية من تبعات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الملا: أن الرحمة العالمية قامت بتقديم مواد مقروءة للمشاركين في الفعاليات، تنوعت ما بين الكتيبات التعريفية بالرسول ﷺ ودليل مصور بمختلف اللغات العالمية، إلى جانب المطويات والبطاقات التعريفية بالقرآن ورسالة الإسلام، وكذلك اللوحات التوضيحية والتوعوية في مداخل بعض المراكز التجارية بالإضافة إلى عدد من المحاضرات التي تتحدث عن سيرة المصطفى صلى الله علية وسلم.

وأوضح الملا، أن مثل هذه المخرجات التي يتم توزيعها على المشاركين تتميز بسهولة التداول، وتشتمل على الشروحات الكافية المختصرة للتعريف بالإسلام الحنيف، ودوره في تعزيز الحفاظ على القيم الاجتماعية والحضارية للمجتمعات، موجهاً شكره العميق لأصحاب الأيادي البيضاء الذين يجودون بعطاءاتهم لنشر دين الله والتعريف برسوله في مجتمعات غير المسلمين، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يكتب لهم أجور المهتدين كاملة، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال.