أعلن الملحق الثقافي الكويتي لدى الأردن د.بدر المطيري اليوم الأحد، عودة 4500 طالب وطالبة كويتي للدراسة "حضوريا" في الجامعات الأردنية.

وقال المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد الطلبة الكويتيين المقبولين في خطة البعثات بناء على قرار الايفاد المباشر للجامعات الأردنية للعام الجامعي (2021 - 2022) يبلغ 500 طالب وطالبة.

وأوضح أن الابتعاث انحصر على دراسة تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة ودكتور صيدلة في جامعتي (الأردنية) و(الهاشمية) لافتا إلى أن الدراسة ستكون حضوريا لجميع الطلبة في التخصصات كافة اعتبارا من العاشر من أكتوبر المقبل بناء على قرار السلطات التعليمية الأردنية.

وعن عدد الطلبة الكويتيين غير المبتعثين الذين حصلوا على قبول مبدئي من الجامعات الأردنية في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا ذكر أنه يبلغ 600 طالب وطالبة وهم مسجلون بمختلف التخصصات العلمية والأدبية في الجامعات الأردنية الخمس المعتمدة.

وبشأن (المول الأكاديمي) الذي يقيمه المكتب في مقره قال المطيري إنه خدمة يوفرها المكتب الثقافي للطلبة الكويتيين لاسيما المستجدين لإرشادهم أكاديميا عبر لقاءات تعرفهم على أهم اللوائح والقوانين الجامعية إضافة إلى إرشادهم إلى ما يتعلق بمخصصاتهم وبدلاتهم المالية.

وأضاف أن هذه اللقاءات يتخللها التعريف بدور السفارة من خلال ملحق دبلوماسي من الشؤون القنصلية ومحامي السفارة للاستشارات القانونية بشأن عقود سكن الطلبة وغيرها وكذلك عقد لقاءات مع ممثل المكتب الصحي الكويتي لاستخراج التأمين الصحي والحصول على قائمة توضح أنواع العلاج والمستشفيات المعتمدة بالأردن.

ولفت إلى أن (المول الأكاديمي) يضم كذلك خدمات تقدمها شركات الاتصالات والبنوك للطلبة توفر عليهم الجهد والوقت في الحصول على شريحة الاتصال وخدمات الانترنت وفتح الحساب البنكي في مكان واحد مشيرا إلى أن (المول الأكاديمي) سيستمر حتى السابع من أكتوبر المقبل.

وكانت الدراسة في المؤسسات التعليمية الأردنية قد علقت في مارس العام الماضي بسبب جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) قبل ان تتحول الى التعليم عن بعد خلال العام الدراسي المنقضي مع استثناء بعض التخصصات والمراحل الدراسية في كليات الطب.