أكد رئيس جمعية المياه الكويتية د.صالح المزيني ان أنظمة المعلومات هي قاعدة بيانية كاملة لإدخال البيانات الخاصة بشبكة المياه متكاملة مع الإدارة تضمن دائما كفاءة شبكة المياه ومصادرها وربطها مع متطلبات المواطنين، مشددا على أهمية الاهتمام بصناعة المياه وتطوير أدواتها مع المعلومات المتوافرة والمحاكاة المنهجية بالإضافة الى وضع منهجية إدارة الأزمات للمياه بدلا من مواجهة الأزمة وقت حدوثها، موضحا انه لابد من وضع ضوابط وتقييم المعلومات ورفع كفاءتها من خلال استخدام برنامج ARC-GIS بهدف الحصول على معلومات تدعم عملية اتخاذ القرار لتطوير قاعدة المعلومات المائية.

جاء ذلك على هامش إطلاق البرنامج التدريبي الافتراضي «تطبيقات أنظمة المعلومات الجغرافية في إدارة الموارد المائية في الكويت» عبر تطبيق زووم، والذي نظمته جمعية المياه الكويتية بالتعاون مع منظمة جرين ويف الدولية للاستدامة بدعم من مؤسسه الكويت للتقدم العلمي بحضور مشاركين من موظفي ومهندسي ومديري المياه من وزارات الدولة والقطاع الخاص كما شارك في البرنامج نخبة من خبراء المياه العرب من الكويت إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات وقطر وسلطنة عمان ومصر والأردن والمغرب وفلسطين وتونس والجزائر والسودان واليمن وسورية ولبنان.

وأوضح المزيني ان البرنامج التدريبي هدف الى تطبيق نظم المعلومات الجغرافية وهو مطلب حيوي لأنه يأخذ في عين الاعتبار المحافظة على المياه وسلامتها وجودتها ويقلل الفاقد منها ويساهم بشكل كبير في حماية الثروة المائية ويظهر بشكل واضح البعد الاقتصادي والاجتماعي لإدارة شبكة وهيدروليكا المياه والتوسع المستقبلي متلازما مع الصيانة الدورية دون أغفال سرعة التصرف في حالة حدوث الكسر أو التسرب، لافتا الى انه البرنامج ناقش عددا من الموضوعات منها نمذجة توزيع المياه وحسابات المعدل المائي وتحديد المعدل المطري وخرائط المياه وتوزيعها والنمذجة ثلاثية الأبعاد لخرائط المصادر المائية والهيدرولوجيا وشبكة المياه في الكويت، معتبرا ان استخدام نظم المعلومات الجغرافية يعطي مستخدمه القدرة على تغطية ودعم مختلف السيناريوهات التي تتعرض لها إدارة المياه والأنظمة لها والقدرة على توفير المعلومات المائية بكل مصادرها موثوقة للإدارة العليا وصانعي القرار للوصول لمخططات مستقبلية مناسبة للمياه تخدم المجتمع.