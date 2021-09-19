عادل الشنان

تعمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تنفيذ 6 مشاريع خاصة بالمباني العامة في 3 مدن سكنية بقيمة 178 مليونا و23 ألفا و45 دينارا، وهي مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة (2) بمشروع الوفرة الإسكاني ومشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (2803 0) NB ومركز الضاحية الرئيسي للضاحية NB بمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك.

والمشاريع الـ 4 المتبقية من نصيب مدينة المطلاع السكنية وتتمثل في إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحية (N10) وإنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحيتين (N7&N8) وأعمال خدمات البيئة التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية الرئيسي للضاحية (N8) وإنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحيتين (N6&N9) وإنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحية (N11) وأعمال خدمات البنية التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية الرئيسي للضاحية (N11).