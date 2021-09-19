شارك وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة د.ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة د.نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي بداية الاجتماع، اطلع الوزراء على البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح» (العلا يناير 2021م)، وتقدموا بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لقادة دول المجلس على الدعم المستمر والقرارات المباركة الموجهة لدعم أبناء دول مجلس التعاون والارتقاء بمسيرة العمل الخليجي المشترك بما فيها التعليم، تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط.

وقد ناقش الوزراء في الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، منها متابعة قرارات الاجتماع العشرين للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، واطلع الوزراء على الخطوات والإجراءات التي قامت بها الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم بدول مجلس التعاون وأثنوا على الجهود المبذولة في هذا الشأن، كما ناقش الوزراء مذكرة الأمانة العامة بشأن التعاون الدولي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى.

كما قامت الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة الرئاسة للدورة القادمة لمجلس التعاون (المملكة العربية السعودية)، بتحديد موعد ومكان عقد الاجتماع الثاني والعشرون للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس، وتعميم الدعوة على الأعضاء، وذلك خلال العام المقبل 2022.