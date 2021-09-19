هنأ محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد قيادات ومنتسبي وزارة التربية واعضاء الهيئتين التعليمية والادارية والفنية بالمدارس، في محافظة الاحمدي على نحو خاص وعلى امتداد الكويت بوجه عام، لمباشرتهم اليوم اداء رسالتهم النبيلة مع بداية العام الدراسي 2021/2022 ميدانيا.

وقال الخالد: نحن نشد على ايديهم، متمنين لهم عاما دراسيا جديدا موفقا وسعيدا تتحقق فيه الآمال، مستحضرين بكل الإعزاز والتقدير الجهود الجبارة للجميع، في الحفاظ علي دوران عجلة التعليم خلال الفترة الماضية برغم تحديات وتداعيات جائحة كورونا، عبر التعليم عن بعد وما شهده من عطاء غير محدود من الاسرة التربوية وأولياء الامور وابنائنا الطلبة والطالبات، سائلين الله ان يكتمل زوال الجائحة عن بلادنا والعالم أجمع.

وأشاد المحافظ بالاستعدادات والاجراءات الاحترازية والصحية التي تتزامن مع عودة نحو 60 ألف معلم ومعلمة، الأمر الذي يمثل بداية العودة الآمنة للتعليم الحضوري بعد 18 شهرا من الانقطاع، وصولا إلى بيئة تعليمية صحية آمنة، مهيبا بالجميع إلى الالتزام بكل الاشتراطات الصحية حفاظا على صحة وسلامة بناتنا وابنائنا الطلبة والطالبات والهيئتين التدريسية والادارية بكل المراحل الدراسية.