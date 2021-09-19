عاطف رمضان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الأشغال العامة طرحت ممارسة داخلية مفتوحة بطريقة الظرف المختوم لتوفير خدمات «وايرلس» لكل المواقع الخارجية مع تقديم خدمات الدعم الفني لها للوزارة طبقا للشروط والمواصفات الواردة في مستندات وثائق الممارسة.

وأضافت المصادر أن آخر موعد لتقديم العطاءات لإدارة المشتريات والمخازن بالوزارة 30 الجاري.

ولفتت إلى ان مدة تنفيذ عقد الممارسة 60 يوما للتوريد من تاريخ توقيع العقد و3 سنوات للضمان والصيانة من تاريخ الاستلام النهائي، وأن العطاء يبقى ساري المفعول لمدة 90 يوما من تاريخ فتح مظاريف العطاءات.

وأوضحت المصادر أن الممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل عروض بديلة، وأن الممارسة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات المؤهلة لهذا العمل والمسجلة لدى الوزارة بسجل الموردين وفي الجهاز المركزي للمناقصات العامة لعام 2021.