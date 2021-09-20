بداح العنزي



أصدرت وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الإسكان والتطويـر العمـراني بالوكالة د.رنا الفارس قرارا وزاريا بندب نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة م.عبدالله عمادي، للقيام بأعمــال مدير عام البلدية بالإضافة إلى عملـــه، وذلك لحين عودة م.أحمد المنفوحي مـــن إجازته الدورية.



من جانب آخر، أصدرت د. الفارس قرارا بندب الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية عبد المحسن أبا الخيل، بالإضافة إلى عمله للقيام بأعمال الأمين العام للمجلس البلدي بدر الرفاعي.