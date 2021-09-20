ليلى الشافعي



نظمت الهيئة العامة لشؤون القصر فعالية العودة الى المدارس تحت شعار «نرعاكم لتزهو مقاعد التعليم بآمالكم»، للعام الدراسي الجديد شارك فيها مدير عام الهيئة بالإنابة م.حمد البرجس وعدد من قياديي ومديري الادارات في مقر الهيئة وفروعها الخارجية.

كما شارك عدد من القصر والمشمولين بالرعاية وأولياء أمورهم الذين بلغ عددهم 500 قاصر مقسمين على ثلاثة أيام نظرا للاشتراطات الصحية المتعارف عليها.

وفي هذا الاطار، صرحت مديرة ادارة الرعاية الاجتماعية والتربوية في الهيئة تماضر العمر بأن الفعالية تضمنت العديد من البرامج المتنوعة التي تهدف الى كسر الحاجز النفسي وإزالة الشعور بالرهبة، خاصة الملتحقين حديثا بالمدارس، مبينة أن الهيئة قدمت للمشاركين مجموعة من الهدايا التي شملت اللوازم المدرسية ومواد التعقيم والوقاية وغيرها، الى جانب تقديمها المساعدات النقدية للأسر والحالات التي تنطبق عليها الشروط.

ولفتت العمر الى أن الهيئة حرصت على تقديم خدماتها التوعوية المتخصصة للقصر والمشمولين بالرعاية ممن يعانون صعوبات التعلم من خلال فريق متخصص، وذلك لتوجيه الأسر وتزويدهم بإصدارات توعوية وإرشادية بشأن آليات التعامل الصحيح مع أبنائهم.

وأكدت العمر أن تنظيم هذه الفعالية جاء ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي تحرص الهيئة على إقامتها لتقديم أفضل الخدمات وتلبي الاحتياجات لأبنائها من القُصّر والمشمولين برعايتها والذين يبلغ عددهم الكلي 9983 قاصرا.

من جهتها، قالت الاستشارية النفسية بالهيئة د.كوثر الياقوت إن هذه الفعالية تتميز بتوفير خدمة الاستشارات النفسية والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالاضطرابات النفسية والاجتماعية والشخصية وانعدام التوافق مع الآخرين، وأيضا للتغلب على فوبيا العودة إلى المدرسة التي نتجت عن العزلة الوجدانية والانفعالية خلال فترة كورونا، وذلك لكسر حاجز الخوف وتهيئة القاصر نفسيا للاندماج مع زملائهم الطلاب بكل سهولة وأريحية.

وأكدت أن الدعم للقصر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يستمر إلى رصد المتعثرين منهم دراسيا والفئات التي تعاني من صعوبات التعليم لعمل كل الاختبارات التشخيصية والنفسية والأكاديمية بتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة للتغلب على جميع المشكلات الدراسية التي يمكن أن يتعرض لها القاصر خلال العام الدراسي.