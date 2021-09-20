أعلن رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بجمعية النجاة الخيرية عمر الثويني عن نجاح حملة إبصار2021 لعلاج مرضى العيون، حيث حققت الحملة أكثر من 185 ألف دينار حتى الآن، ومازالت الحملة تستقبل تبرعات المحسنين.

وقال الثويني إن الحملة شهدت تفاعلا مميزا حيث تبرع للحملة 6900 محسن ومحسنة من داخل الكويت وخارجها، حيث سجلت الكويت والسعودية والبحرين وبريطانيا قائمة الدول الأكثر تبرعا والذي يعكس بدوره عالمية العمل الإنساني الكويتي الذي طال خيره أصقاع أوروبا وأدغال أفريقيا وربوع آسيا حاملا الخير والدعم والعون للملهوفين والمحتاجين دون تفرقة بين لون أو جنس أو دين فقط من أجل الإنسان وللإنسان.



وأكد أنه من ثمار حصاد الحملة سيتم إجراء أكثر من 4600 عملية جراحية لمرضى العيون، وذلك في القريب العاجل، حيث تبلغ تكلفة العملية الجراحية 40 دينارا، بجانب تقديم الفحوصات الطبية وتوزيع النظارات والأدوية وإجراء الإشاعات وغيرها من الأعمال الطبية التي تتخللها المخيمات.

والتي بدورها تنقل المرضى من المعاناة الصحية والنفسية التي يعيشونها وذووهم ومحبوهم إلى الحياة والنور والسعادة والعمل والإنتاج والعطاء.



وأوضح الثويني ان الحملة ستنفذ في كل من تشاد والنيجر واليمن ومصر والهند وبنغلاديش وسريلانكا، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارتي الشؤون والخارجية، وبالتعاون مع الجمعيات الرسمية المشهرة في منظومة وزارة الخارجية الكويتية، وبإشراف وفود النجاة الخيرية.

وختاما تقدم الثويني بشكر كل أهل الخير داعمي حملة إبصار من داخل الكويت وخارجها، وكل من شارك وساهم في نجاح الحملة، سائلا الحق سبحانه أن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهم.