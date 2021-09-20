أعلن الملحق الثقافي الكويتي لدى الأردن د.بدر المطيري أمس عودة 4500 طالب وطالبة كويتي للدراسة «حضوريا» في الجامعات الأردنية.



وقال المطيري في تصريح لـ «كونا» إن عدد الطلبة الكويتيين المقبولين في خطة البعثات بناء على قرار الإيفاد المباشر للجامعات الأردنية للعام الجامعي 2021 - 2022 يبلغ 500 طالب وطالبة، موضحا أن الابتعاث انحصر على دراسة تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة ودكتور صيدلة في جامعتي «الأردنية» و«الهاشمية»، لافتا إلى أن الدراسة ستكون حضوريا لجميع الطلبة في التخصصات كافة اعتبارا من العاشر من أكتوبر المقبل بناء على قرار السلطات التعليمية الأردنية.

وعن عدد الطلبة الكويتيين غير المبتعثين الذين حصلوا على قبول مبدئي من الجامعات الأردنية في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا ذكر أنه يبلغ 600 طالب وطالبة وهم مسجلون بمختلف التخصصات العلمية والأدبية في الجامعات الأردنية الـ 5 المعتمدة.



وبشأن المول الأكاديمي الذي يقيمه المكتب في مقره قال المطيري إنه خدمة يوفرها المكتب الثقافي للطلبة الكويتيين، لاسيما المستجدين لإرشادهم أكاديميا عبر لقاءات تعرفهم على أهم اللوائح والقوانين الجامعية إضافة إلى إرشادهم إلى ما يتعلق بمخصصاتهم وبدلاتهم المالية، مضيفا ان هذه اللقاءات يتخللها التعريف بدور السفارة من خلال ملحق ديبلوماسي من الشؤون القنصلية ومحامي السفارة للاستشارات القانونية بشأن عقود سكن الطلبة وغيرها وكذلك عقد لقاءات مع ممثل المكتب الصحي الكويتي لاستخراج التأمين الصحي والحصول على قائمة توضح أنواع العلاج والمستشفيات المعتمدة بالأردن.