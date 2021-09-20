أصدر المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية كتابا جديدا تحت عنوان «النباتات الضارة للإنسان والحيوان» من تأليف رقية حسين جاسم عبدالله، ومراجعة المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، وهو الإصدار رقم (215) ضمن سلسلة المناهج الطبية العربية.



يسلط الكتاب الضوء على كثير من النباتات التي يجب الانتباه إليها، وتجنب ملامستها، أو أكلها، فبعض أجزائها سامة للإنسان والحيوان (البذور ـ الثمار ـ الساق ـ الأوراق ـ الجذور)، وتسبب عددا من الأمراض والتسمم للإنسان أو الحيوان، وفي كثير من الأحيان تكون قاتلة، ويبين الكتاب كثيرا من المركبات الطبيعية السامة تُستخرج من هذه النباتات والتي تُستخدم في علاج كثير من الأمراض المستعصى علاجها، فهي سلاح ذو حدين لو استُخدمت بإتقان من حيث الجرعات المناسبة الشافية، وبين الجرعات القاتلة.



الكتاب مقسم إلى أربعة فصول، بدأ الفصل الأول بمقدمة عن تطور علم النبات، ويعرض الفصل الثاني الأسس العلمية لتصنيف النباتات في المملكة النباتية، ويتناول الفصل الثالث المملكة النباتية وخصائص النباتات الحيوية من حيث الشكل الخارجي والتراكيب الداخلية، ويستعرض الفصل الرابع (51) نباتا من النباتات التي تُعتبر من أخطر النباتات المضرة للإنسان والحيوان منها ما ينتمي إلى شعبة النباتات الزهرية مغطاة البذور، وشعبة الصنوبريات التي تنتمي إلى النباتات الزهرية معراة البذور والتي تنتج أنواعا من السموم الخطيرة، وتم من خلال الكتاب وصف كل نبات من حيث تصنيفه وشكله، والاستعمالات الطبية لبعض هذه النباتات السامة.