أكدت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان امس ان نهج الكويت راسخ تحت ظل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في اختيار السلام طريقا ونهجا للسير عليه. وقالت الجوعان في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي تحتفل به الأمم المتحدة غدا الثلاثاء ويحمل هذا العام شعار «التعافي بشكل أفضل من أجل عالم منصف ومستدام» إن معهد المرأة للتنمية والسلام سينظم فعالية احتفالا بهذا اليوم تحت شعار «السلام طريقنا».



وأضافت ان الجمعية العامة للأمم المتحدة اختارت 21 سبتمبر من كل عام لإحياء هذا اليوم تزامنا مع افتتاح دورة الجمعية العامة التي يحضرها قادة ورؤساء الدول والحكومات مع الدعوة لتضافر الجهود للخروج من الأزمة الصحية التي طال أمدها وامتدت آثارها على النسيج المجتمعي والصحي والتربوي والاقتصادي، لافتة إلى مشاركة شخصيات سياسية وديبلوماسية رفيعة المستوى في افتتاح الحفل الذي ينظمه المعهد غد عبر منصة «زووم» الإلكترونية تحت رعاية وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.



ويحتفل العالم بيوم السلام العالمي في 21 سبتمبر كل عام وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع ليكون يوما لوقف إطلاق النار والعنف.