أشاد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان بسرعة استجابة وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان لمطالب الاتحاد بوقف منح تراخيص تجارية تحت مسمى «استشارات معمارية»، مضيفا أن الاتحاد يأمل من الوزير المسارعة لإلغاء هذا النشاط كليا وإدراج كل الأنشطة الهندسية ضمن قانون الشركات المهنية الهندسية.



وأضاف السلمان: نشد من أزر الوزير د.عبدالله السلمان وسرعة استجابته لمطالب الاتحاد ونطالب بالالتزام بقرار لوائح مزاولة المهنة الهندسية رقم 123 للعام الحالي، موضحا أن هذه الأنظمة واللوائح تشترط أن يقدم الراغبون في ممارسة المهنة الهندسية عضوية وتقديم شهادة تسجيل من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، داعيا الى الالتزام أيضا بلوائح قانون الشركات التي صدرت مؤخرا والعمل على تنفيذها لإنشاء الشركات المهنية - الهندسية، مضيفا أنها تتطلب أيضا موافقة من لجنة مزاولة المهنة الهندسية وعضوية الاتحاد.



ولفت إلى أن المرحلة الحالية في تحقيق التنمية التي ننشدها جميعا تتطلب منا توسيع دور القطاع الخاص مع الالتزام بالضوابط والأنظمة والقرارات المعنية بالمهن ومنها الهندسية، مجددا حرص الاتحاد على إتاحة المجال واسعا لمزاولة المهنة الهندسية لكل الراغبين والمستوفين لشروط ولوائح لجنة المزاولة.