ليلى الشافعي



أعلنت عضو برنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية بفريق الأيادي الخضراء البيئي د.سامية السعيدان عن مشاركة الفريق في الكويت بحملة بيئية بمناسبة اليوم العالمي للتنظيف بمشاركة العديد من الفرق التطوعية والشركات والأفراد والنشطاء البيئيين في شاطئ عشيرج برعاية شركة أصناف، حيث تم توفير أدوات التعقيم والحماية للمتطوعين وتوزيع الكتيبات والمجلات والقصص البيئية التوعوية بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

وأفادت د.السعيدان بأن فريق الأيادي الخضراء البيئي هدفه تحقيق المبادئ الخمسة الأساسية لحركة اليوم العالمي للتنظيف وهي التعاون مع أفراد ومؤسسات من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، وكذلك هدف الفريق إيجاد حلول لمنع تراكم النفايات وكيفية إدارتها بالشكل الصحيح وأيضا تحقيق القيادة وتعزيز مفهومها في وضع استراتيجيات لتنفيذ حلول واقتراحات عملية مع إضافة طابع المرح في تشجيع الناس لتنظيف مجتمعاتهم، لافتة الى ان الحملة كانت ليوم واحد رسميا ولكن فريق الأيادي الخضراء البيئي مستمر في هذه الحملة لأن ذلك من صميم أهدافه.

وأشارت الى ان 171 متطوعا شاركوا في تنظيف شاطئ عشيرج والأندلس، مع العلم ان عدد المتطوعين بشكل عام في جميع المواقع أكثر من 1600 متطوع وانتشروا في 15 موقعا في الكويت، وشارك منهم 171 متطوعا لشاطئ عشيرج.

وشكرت د.السعيدان تعاون بلدية الكويت ومختار الأندلس متعب الفجي، والشكر موصول لجريدة «الأنباء» لدورها في دعم العمل البيئي.