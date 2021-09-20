اعتمدت مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترشيح الكويت نيابة عن المجموعة لرئاسة أعمال الدورة الـ 65 لأعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تبدأ أعمالها غدا الاثنين.



وقال سفيرنا لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي في تصريح لـ (كونا) ان هذه الدورة التي ستترأسها هذا العام الكويت تكتسب أهمية خاصة نظرا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال فضلا عن ان الاجتماع سيعقد بمشاركة (حضورية)، وذلك بعد شبه انقطاع المؤتمرات الدولية في فيينا بسبب الجائحة.



وأكد السفير معرفي أن الرئاسة المرتقبة للكويت لهذا الحدث الدولي الرفيع تمثل تتويجا مستحقا للجهود التي بذلتها الديبلوماسية الكويتية على امتداد السنوات الماضية فضلا عن الإنجازات التي حققتها الكويت خلال عضويتها في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو ثاني جهاز لصنع السياسات في الوكالة بعد المؤتمر العام.



كما أكد أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية معربا عن تقدير الكويت للجهود الحثيثة التي تقوم بها الوكالة لتسخير الطاقة الذرية من أجل تعزيز السلام في العالم.