أكدت ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت نسرين ربيعان ان الكويت رسخت بصمتها الإنسانية في مساعدة اللاجئين وحشدت الجهود الدولية واستجابت للأزمات الإنسانية في شتى بقاع الأرض للتخفيف من معاناة ملايين اللاجئين حول العالم.



وقالت ربيعان في تصريح لـ «كونا» اليوم الأحد عقب لقائها والوفد المرافق مع الأمين العام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس ان الجمعية لم تأل جهدا في تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات للمفوضية للقيام بدورها الإنساني.



وأضافت ان هذه الزيارة هي الأولى لها لجمعية الهلال الأحمر الكويتي للتعرف والاطلاع عن قرب على الأنشطة الإغاثية والإنسانية للجمعية، معربة عن تقديرها لجهود الجمعية في كل الأصعدة.



وبينت ان اللقاء يأتي في إطار المشاورات المستمرة بين الجمعية والمفوضية لإنجاح برامج المفوضية لشؤون اللاجئين وترسيخ التعاون الثنائي والتعرف على نشاطات الجمعية على المستوى المحلي والدولي.



وأفادت ربيعان بأن اللقاء بحث تعزيز التعاون وتطوير العلاقات القائمة والشراكة بين مفوضية اللاجئين والهلال الأحمر الكويتي في العديد من القضايا والتحديات الإنسانية ليس على المستوى الإقليمي بل على المستوى العالمي.



من جانبها، أكدت الأمين العام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس في تصريح مماثل لـ (كونا) التزام الجمعية واستمرارها بمساعدة اللاجئين في سورية والروهينغيا مشيدة بجهود مفوضية شؤون اللاجئين والمساعدات التي تقدمها للسوريين ولجميع اللاجئين في العالم.



وأشارت البرجس إلى التنسيق والتعاون الدائم بين الجمعية والمفوضية، مؤكدة حرص الجمعية على تطوير التعاون مع المفوضية لتنظيم الملتقيات العلمية والدورات التدريبية وإقامة ورش عمل متخصصة بهدف تطوير وتبادل المعلومات في المجالات الإنسانية والطوارئ والكوارث بين الجهتين.



ولفتت إلى انه بازدياد عدد اللاجئين حول العالم تتفاقم حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشونها فهناك عائلات مفككة وطفولة مشردة وحياة يطاردها الموت في كل تفاصيلها.



وذكرت ان حجم ومستوى وطبيعة المساعدات التي قدمتها الكويت بكل مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية تؤكد أهمية الدور الذي تسهم به الدولة في العمل الإنساني الدولي لخدمة اللاجئين في كل العالم.