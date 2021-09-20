مريم بندق



قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، انه ينتظر أن تعقد جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.

وأكدت مصادر أخرى ان الحكومة لن تلجأ الى أي أداة قانونية مثل مراسيم الضرورة لفرض الضريبة الانتقائية أو المضافة.

وأوضحت المصادر ان الحكومة أدرجت الضريبتين ضمن الأولويات التشريعية الواردة في برنامج عملها، لكن قرار التطبيق يعتمد على مجلس الأمة، لافتة الى ان الحكومة ترى ان الضريبة الانتقائية الأسهل والأكثر فائدة لجميع الأطراف والتي تضاف للسلع الضارة بصحة الإنسان.