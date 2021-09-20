حنان عبد المعبود

أكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، انه بالرغم من الانجازات التي تستدعي الفخر بها في مجال سلامة المرضى الا انه لا يزال هناك الكثير من التحديات التي يجب التصدى لها بروح الفريق الواحد وبالشفافية الكاملة وبإيجاد الحلول المرتكزة على الحقائق والأدلة العلمية.

وقال في كلمة مسجّلة خلال الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى: "ان من بين تلك التحديات المتعلقة بسلامة المرضى في تخصصات رعاية الحوامل والامومة والطفولة والصحة الانجابية التي اختيرت للتركيز عليها هذا العام في اليوم العالمي لسلامة المرضى".

واشار الى ان الاحتفال هذا العام يتزامن والخطوات الاولى لإعداد استراتيجية التعاون الصحي الثنائي بين الكويت ومنظمة الصحة العالمية بعد افتتاح المكتب الدائم للمنظمة بدولة الكويت، معربا عن امله ان يكون للكويت الدور الاقليمي الرائد المؤهلة للقيام به لتعزيز سياسات سلامة المرضى بدول الاقليم لاعداد وصقل مهارات العاملين ودعم القدرات والنظم الاساسية للبنية الصحية من خلال تدشين اطلاق وتعزيز دور المركز الاقليمي لدول شرق المتوسط لسلامة المرضى بدولة الكويت.